طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الجبر والإحصاء اليوم بمدارس الجيزة

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 اليوم، امتحان مادة الجبر والإحصاء في مدارس محافظة الجيزة، ورقيا وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وشددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها في اللجان الامتحانية.

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية في محافظة الجيزة، إن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة جيدا، موضحا أنه تم تخصيص 14 طالبا فقط في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أنه تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة تصحيح الامتحانات أول بأول ورصد درجات الطلاب.

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن موجهي المواد وضعوا أسئلة الامتحانات بما يتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحا أن الامتحانات تعقد في مقرر شهر مارس وأبريل ومايو.

«الجيار»: نراعي مصلحة الطلاب في تصحيح الامتحانات

من جانبه أكد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن المديرية حريصة على تصحيح الامتحانات بما يأتي في مصلحة الطلاب، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في تصحيح مادة اللغة العربية، خاصة بعد إعلان الكثير من الطلاب عن صعوبة أسلئتها خاصة جزء القراءة المتحررة والتعبير.

وأضاف «الجيار» لـ«الوطن»، أن المديرية حريصة على مراعاة مصلحة الطلاب، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابة أعمال الامتحانات في جميع المدارس والوقوف على أبرز استعدادات المدارس، وسير العملية الامتحانية دون أي معوقات.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الأغعدادية 2021 تعقد ورقيا في المدارس ومنفصلة لكل مادة في مقررات شهر مارس وأبريل ومايو، وذلك وفقما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن الامتحانات تعقد على مستوى كل مديرية، وسط إجراءات وقائية مكثفة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.