انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021 بالإسكندرية

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021 بالإسكندرية، وذلك بامتحان لغة عربية وخط، لمدة ساعتين ونصف، على أن تستمر امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 بالإسكندرية، لمدة 6 أيام أي حتى يوم الخميس المقبل وذلك وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 بالإسكندرية.

87 ألف طالب يخوضون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية «تعليم عام» يبلغ 87826 طالبًـا يؤدون امتحانهم أمام 379 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية «مهني»، و«مكفوفين» و«الصم وضعاف السمع»، تزامنا معها في نفس الفترة، إلا أن المكفوفين ينهون امتحاناتهم مبكرا بيوم واحد.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويرصد «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، والذي جاء على 6 أيام كالتالي:

- السبت 5 يونيو.. لغة عربية وخط، لمدة ساعتين ونصف.

- الأحد 6 يونيو.. لغة أجنبية، لمدة ساعتين.

- الاثنين 7 يونيو.. جبر، لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 8 يونيو.. علوم، لمدة ساعتين.

- الاربعاء 9 يونيو.. هندسة، لمدة ساعتين.

- الخميس 10 يونيو.. دراسات اجتماعية، لمدة ساعتين.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.