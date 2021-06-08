خرج من مصحة الإدمان ليقتل شقيقه في الزراعات.. والمحكمة تعاقبه بالإعدام

بعد مرور 18 شهرا، أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكمها بإحالة أوراق عاطل في مركز أرمنت جنوب مصر للمفتي، لإدانته بذبح شقيقه الأكبر في الأرض الزراعية لرفض الأخير إعطائه أموالا لشراء المخدرات.

بداية الواقعة، تلقى مدير أمن الأقصر، بلاغا من ربه منزل مقيمة بالرزيقات بمركز أرمنت، تفيد بأنها عثر على جثة ابنها، أيمن 32 سنة، في أرض زراعية مصاب بطعنات نافذة، وأضافت أن وراء ارتكاب الواقعة ابنها، أسامة 29 سنة، عاطل.

التحريات: المتهم مدمن للمخدرات

وتم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات أن أسامة يدمن المخدرات وحاولت الأسرة منعه ولكن دون جدوى، ولم تجد الأسرة معه حلا سوى إيداعه في مصحة لعلاج الإدمان بأسوان، وقبل أسبوع من ارتكاب الواقعة خرج أسامة من المصحة، وأقام مع أسرته وكان دائم طلب الأموال من شقيقه أيمن، الذي كان يرفض خوفا عليه من العودة للإدمان مرة أخرى.

وتوصلت التحريات بأن المتهم قرر الانتقام من المجني عليه، ويوم الواقعة ذهب إليه في الأرض الزراعية الخاصة بهما وسدد له 4 طعنات بسلاح أبيض ثم عاد إلى المنزل، وعندما سألته والدته عن الدماء التي تلوث ملابسه فقال لها إنه تشاجر مع أيمن في الأرض الزراعية ولم يصارحها بقتله، فذهبت إلى الأرض ووجدت الأخير جثة هامدة غارقة في الدماء، وعلى الفور توجهت الأم إلى مركز شرطة أرمنت وأبلغت عن الواقعة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأقصر العام، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقررت النيابة العامة بإحالة المتهم للجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.