برلماني يتقدم بطلب إحاطة بعد تسريب امتحان الدراسات في الإسماعيلية

تقدم النائب محمد طلبة عضو مجلس البرلمان بالإسماعيلية، بطلب إحاطة للمجلس موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تسريب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.

وقال «طلبة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ماحدث تقصير وتراخي نتج عنه تسريب الامتحان عبر الواتس اب وتداوله بين الطلاب وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه طالب بضرورة الإسراع بالافصاح عن أسباب التقصير في تأمين الامتحانات وإحالة من يثبت تقصيره وتراخيه في هذا الشأن للمسائلة القانونية منعا لتكراره مستقبلا.

وطالب النائب بإحالة الواقعة للتحقيق في النيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة، محل الواقعة، عن أية أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسؤوليته عن الواقعة من عدمه.

وأعرب النائب عن استيائه الشديد من تسريب الامتحان وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إعلان المسؤولين بمديرية التربية والتعليم، عن خطة تأمين قوية لأوراق الأسئلة، وأعلن النائب تضامنه مع أولياء الأمور بسبب ضياع مجهود أبنائهم، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، الأمر الذي يعكس وجود تقصير وتراخي من بعض المسؤولين عن العملية التعليمية.

وطالب بإحالة جميع المسؤولين المعنيين بالإشراف على عملية الامتحانات للتحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية قصور أو تراخ يثبت في هذا الشأن.

فيما أفرجت مديرية أمن الاسماعيلية، عن الطلاب المحتجزين ممن تم القبض عليهم بسبب احتجاجهم علي إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وعلمت «الوطن» من مصادر أمنية مسؤولة أن الإفراج عن الطلاب تم بعد حضور أولياء أمورهم وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر مرة أخرى والا سيتم مسائلته قانونياً.

وكانت قد ألقت الشرطة القبض علي حوالي 15 طالب من طلاب السنة النهائية من المرحلة الإعدادية من محيط ديوان محافظة الإسماعيلية، بعد قرار محافظ الإسماعيلية إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية.