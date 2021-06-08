الزراعة: متبقيات المبيدات بـ17 سوقاً مركزياً بالمحافظات آمنة

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إنه تم تنفيذ خطة وطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة بـ17 سوق مركزي تشمل جميع المحافظات»، موضحا أن النتائج الصادرة من جميع الأسواق تقول أن المبيدات التى تم رصدها حتى الآن في الحدود الآمنة».

وأوضح عبدالمجيد، أن استهلاك الزراعة في مصر من المبيدات في المعدلات المسموح بها عالمياً بالنسبة لمساحة الأرض، حيث أنها لا تزيد عن 10 آلاف طن سنوياً، من بين 10 مليون طن يستهلكها العالم للقضاء على الآفات الزراعية، خاصة وأن هناك تنامي متسارع في استخدام المبيدات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مصر بها 36 مصنع مسئول عن تجهيز وتحضير الآفات الزراعية يتم الرقابة عليها بشكل دائم.

وأكد أن قضية الغش عالمية وتشمل جميع السلع والمنتجات، وفي المبيدات عالمية، وتحتاج إلى مجهودات كبيرة للقضاء عليها وذلك بتغليظ عقوبة من يقومون بغش المبيدات، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تواجه غش المبيدات بوضع آليات لإحكام السيطرة عليها، مشدد على أنها تراجعت إلى 17% بعد أن كانت في نسبة أعلى من ذلك بكثير في الأعوام السابقة.

ولفت إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل التدريب ونشر التوعية بكيفية استخدام المبيدات وذلك من خلال برنامج مطبقي المبيدات، والذي بلغ عدد من تم تأهيلهم فيه 15 ألف مطبق سيتم مضاعفتهم إلى 50 ألف وفق المُخطط، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بها 1.2 مليون مُطبق للمبيدات يحمل رخصة مُطبق، مؤكداً أن إجراءات منح رخص جديدة تأخذ تدقيق كبير من الوزارة ويتم فيها فحص وزيارة المصنع للتأكد من تطبيق المعايير الموضوعه.

وتابع: أن الرقابة على المحال التجارية دائمة ويتم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية للتأكيد على ترخيص المحال التجارية، وفي المقابل يتم صرف حوافز مجزية للعاملين لتشجيعهم وتحسين أدائهم.