وزير النقل: 60 فدانا لتدوير المخلفات بأرض ورشة الخط الخامس لمترو

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، تخصيص قطعة أرض بمساحة 60 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛ لتنفيذ ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، على أن تتم عملية تمهيد وإعادة تأهيل قطعة الأرض بحيث تكون خالية من أى معوقات تحول دون تنفيذ المشروع فى القريب العاجل.

وتعد تلك الأرض أحد القطع البارزة على خريطة المدافن العشوائية للمخلفات ضمن نطاق محافظة القاهرة، والتي تولي وزارة البيئة اهتماماً كبيراً باستراتيجية إعادة تأهيلها، نظراً لاحتوائها على مخلفات تصل 10 ملايين متر مكعب.

وأضاف الوزير، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تضمنت ضرورة مواجهة أخطار التغير المناخي، من خلال الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والحد من التلوث، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر والمستدام، وإيماناً من وزاة النقل بضرورة المشاركة الفعالة فى تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية تم التنسيق بين وزارتي النقل والبيئة لدراسة منظومة إدارة المخلفات بقطعة الأرض المخصصة لصالح تنفيذ ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق، وبحث سبل التخلص الآمن منها عن طريق خلق مجالات استثمارية متنوعة.

وتابع: بناءً عليه قامت الهيئة القومية للأنفاق بالتنسيق مع جهاز شئون البيئه وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومركز بحوث البناء والتشييد، لبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة فى مجال إدارة وتدوير المخلفات لدراسة آليات الاستفادة من تلك المخلفات بأسلوب متطور ومستدام.

وأشار وزير النقل أيضاً إلى ان الشركة المنوطة بدراسة وتنفيذ المشروع سوف تتحمل جميع التكاليف الاستثمارية دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية، بالإضافة إلى توفير ما تم رصده من استثمارات بمعرفة وزارة النقل لعملية التأهيل والتخلص الآمن من المخلفات والاستفادة من الارض، بحيث يكون هذا المشروع هو نواة لمشروعات تأهيل عدد من الأراضى التابعة للوزارة بهدف زيادة حجم الأصول الثابتة، والاستفادة من تلك الأراضي في مشروعات الدولة المختلفة، وكذلك الحث على إنشاء عدد من المشروعات التى تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير النقل أنه من المتوقع أن يتم إعادة تدوير العديد من المواد لتستخدم في عمليات البناء والتشيد كالخرسانة، بهدف استخدامها كقاعدة لرصف الطرق وإنتاج بردورات للأرصفة وأرضيات أنترلوك ووحدات بناء تشمل الطوب والحوائط الساندة.

كما يمكن إعادة تدوير الحديد الصلب والألومنيوم لاستخدامه فى عناصر إنشائية ومعمارية، بالإضافة إلى إعادة تدوير الأخشاب بإضافة الألياف العضوية والبلاستيك لإنتاج مواد بديلة للخشب الطبيعى لاستخدامها فى تجاليد الواجهات وعناصر الديكور الداخلي.

نوه بأنه يمكن إعادة تدويرالزجاج بهدف إنتاج البلاط الزجاجي، ويمكن أيضاً إضافة الركام للزجاج المعاد تدويره للحصول على عناصر تستخدم في تنسيق المواقع مثل الطرق والمماشى والأرصفة، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من البلاستيك المعاد تدويره فى عمل بلوكات للحوائط والتى توفر 95% من الانبعاثات الضارة بالبيئة والتي تنتج عن تصنيع البلوكات الخرسانية، كما يمكن استخدام المنتجات البلاستيكية في عناصر الديكور الداخلي، على أن يتم إنتاج هذة المواد وفقاً للمواصفات القياسية المصرية لتصبح متوفرة بالسوق المصري وبأسعار تنافسية في المستقبل القريب.