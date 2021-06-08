لو بيفصل كل شوية.. حل مشكلة انقطاع الإنترنت بالمنزل دون اللجوء للشركة

في كثير من الأحيان، يواجه مستخدمي الإنترنت مشكلة انقطاع الإنترنت عنهم بصورة تلقائية ومتكررة، ويظهر هذا الانقطاع في الإنترنت من خلال انطفاء لمبة الإنترنت في الراوتر أو انطفاء لمبة dsl والإنترنت معا، وتقدم «الوطن» شرحا لكيفية حل مشكلة انقطاع الإنترنت، من خلال اتباع عدد من الخطوات، كبديل للاتصال بالشركة للإبلاغ عن العطل، ومن ثم حلها.

كيفية حل مشكلة انقطاع الإنترنت

يواجه عدد من مستخدمي الإنترنت المنزلي «الراوتر»، في بعض الأحيان مشكلة انقطاع الإنترنت، ويعود السبب في تلك المشكلة إلى حالتين، هما:

الحالة الأولى

تكون إشارة power مضيئة، وإشارة DsL، مضيئة أيضا، لكن تكون إشارة internet lygrm.

الحالة الثانية

تكون إشارة power مضيئة، وإشارة DsL، مغلقة، وإشارة internet مغلقة أيضا.

فى هذه الحالات يمكن اتباع عدد من الخطوات لحل المشكلة دون الاتصال بالشركة وتضييع الوقت.

خطوات حل الحالة الأولى

1- عمل resrt للراوتر، أب ضبط المصنع بـ«الدبوس» لإعدادات الخدمة.

2- حال استمرار انقطاع الإنترنت بعد هذه الخطوة، يتم عمل reser software من خلال الدخول على صفحة الراوتر وعمل fact restore، ثم عمل إعدادات الخدمة، ومن ثم ستعود خدمة الإنترنت.

خطوات حل الحالة الثانية

في أغلب الأحيان تكون هذه الحالة بسبب وجود عطل فني، سواء من الكابينة، الراوتر، أو الشركة نفسها، لكن يمكن عمل محاولة قبل الاتصال بالشركة، من خلال فك اللحام في الراوتر، وشراء علبة «روزيتا» من محل كهربائي، وهي عبارة عن علبة يتم فكها، ويوجد بها مسمارين، ضع سلك التليفون الأرضى بالطرفين وأغلق العلبة، والطرف الآخر يكون به كبسولة ضعها في الراوتر، فقد تكون المشكلة في سلك الإنترنت وكثرة لحامه.

وحالة أن يكون لديك جهاز راوتر آخر، يمكن تجريبه، لاحتمالية أن تكون المشكلة بجهاز الراوتر نفسه.

أما فى حالة اتباع تلك الخطوات السابقة، واستمرار المشكلة ذاتها، فعليك الرجوع للشركة والاتصال بها، لتقديم شكوى وحلها.

خطوات لتجنب مشكلات الراوتر

1- إبعاد سلك الإنترنت والتليفون الأرضي عن سلك الدش أو أي أسلاك خارجية.

2. إبعاد سلك الإنترنت والتليفون عن أسلاك الأجهزة الكهربائية، لأنها تكون فولت عالى، أعلى من فولت الإنترنت، وبالتالي سيؤثر على سرعة الإنترنت.