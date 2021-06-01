«هيئة الدواء» لـ«المواطنين»: أبلغوا عن صفحات بيع الأدوية على الإنترنت

قالت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إنهم ينظمون ويراقبون مجال المستحضرات الطبية، إضافة إلى قيامهم بتوعية المواطنين عن الأدوية ونشر المعلومات الصحيحة، موضحة أن هناك إدارة في الهيئة متخصصة بالرقابة على الأدوية، ويجب الابتعاد عن الأدوية التي تباع على الأرصفة، والتي تباع أيضا على صفحات الإنترنت.

وأَضافت «عبدالجواد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك تعاون مستمر مع مباحث الإنترنت والجهات الرقابية، مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة في بيع الأدوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، أن هناك سوء استخدام في المضادات الحيوية، وأول ما يلجأ له المريض هو تعاطي المضاد الحيوي، والهيئة أطلقت حملة للتوعية بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، موضحة أن هناك مشكلة أخرى وهي الاستخدام المفرط في الكورتيزون، لأنه يؤدي إلى ضعف المناعة بشكل كبير، وربما يؤدي إلى أمراض خطيرة، ويجب تعاطيه تحت إشراف الطبيب.

كانت هيئة الدواء المصرية قدمت مجموعة من النصائح المهمة، التي يجب الأخذ بها عند تناول الدواء لتحقيق أعلى استفادة منه، مع شرح للتصرفات الخاطئة عند تناول الدواء والتي قد تسبب تداعيات صحية قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان.

وقالت هيئة الدواء فى بيان، إن التناول السليم للأدوية يكون من خلال عدة خطوات بسيطة تتمثل في أخذ الجرعة المقررة التي يحددها الطبيب مع الالتزام بتوقيتها، والاحتفاظ بالأدوية في درجة حرارة معينة كما هو مدون على المستحضر.

وأضافت أنه يجب مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء المدون على المستحضر قبل استخدامه، ومعرفة ما يجب فعله حال نسيان جرعة الدواء أو أخذ جرعة زائدة من خلال الرجوع للطبيب على الفور، مع معرفة كيفية أخذ الدواء في حالة وجود طريقة معينة لأخذه مثل البخاخات، كما يجب استشارة الطبيب المعالج حال تناول أو إضافة أدوية أخرى لروشته العلاج، حتى لا يكون لدى المريض حساسية من أحد مكونات الدواء أو تعارضه مع دواء آخر يتناوله المريض.