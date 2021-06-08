تطعيم 280 مواطنا بلقاح كورونا في دمياط

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور كمال سلامة، وإشراف الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، استقبال المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال مدير معهد القلب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، إنه تم تطعيم 280 مواطنًا، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم حيث تم تلقيح 39 مواطنا بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم»، فيما تم تطعيم 5 مواطنين بالجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا».

هذا و قد تلقيح 21 مواطنا بالجرعة الأولي من لقاح «سينوفارم»، فيما تم تطعيم 215 مواطن بالجرعة الأولي من لقاح «أسترازينيكا».

وتشمل المجموعات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا، العاملين في القطاع الطبي، والفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعدا للمسجلين على الموقع، ويجري التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح وعند توجه المواطن لمركز التطعيم، تجري مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي.

وينتقل المستحق لمنطقة الانتظار ثم يتوجه بعدها إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وفيها يجري الرد على كل استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما تجري مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء المستندات، ويشترط على أصحاب الأمراض المزمنة، إحضار أي تقرير يفيد بحالته أو الأدوية التي يتلقاها، مع أصل بطاقة الرقم القومي.

وفي المرحلة الأخيرة، يجري التأكد من هوية المواطن، وحقنه باللقاح أعلى الذراع الأيسر بالعضلة الدالية، ثم يؤكد مركز المعلومات تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى من اللقاح بمنظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، علما بوجود عيادات مخصصة بالمركز لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات حال ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وتجري تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، يحصل المواطن الذي تلقى لقاح «سينوفارم»، على الجرعة الثانية بعد 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «أسترازينيكا»، الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا من تلقيهم الجرعة الأولى.