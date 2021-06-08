التعليم والهجرة تبحثان موقف امتحانات المصريين غير القادرين على العودة للكويت

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتباحث حول إمكانية إجراء امتحانات للطلبة المصريين الذين يدرسون بالكويت، ويتواجدون بمصر حاليًا نظرًا لعدم قدرتهم على العودة خلال تلك الفترة بسبب إجراءات الغلق التي تطبقها دولة الكويت الشقيقة.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حرص الدولة المصرية على مصلحة الطلبة المصريين الدارسين بالخارج، وتسلك كل الطرق في التعاون مع كل الجهات المعنية في سبيل إتمام العام الدراسي لهم، من خلال إجراء امتحانات للطلبة المصريين الدارسين بالخارج والمتواجدين بمصر خلال هذه الفترة، وغير القادر منهم على العودة للدولة المتواجد بها في الخارج.

وصرحت وزيرة الهجرة أن عددًا من الطلبة المصريين بالكويت قد عادوا رفقة أسرهم إلى مصر خلال الفترة الماضية، لكنهم غير قادرين على العودة للكويت خلال الفترة الحالية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم، نتيجة لتطبيق عددًا من الإجراءات الاحترازية من بينها غلق الخطوط الجوية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الطلبة الموجودين بمصر حاليًا وغير قادرين العودة للكويت، ينقسمون لشريحتين الأولى منهم ضمن الطلبة المصريين بالخارج الدارسين بالنظام المصري، بينما الشريحة الأخرى فتضم الطلبة المصريين الدارسين بنظام التعليم الكويتي، وهو ما يتطلب العمل على إجراء امتحانات لكل فئة على حدة وفق متطلباتها ووفق التنسيقات المشتركة مع دولة الكويت الشقيقة.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستبدأ التحضير لإجراء امتحانات لفئة الطلبة المصريين بالكويت الدارسين بنظام التعليم المصري والمتواجدين بمصر حاليًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، وسيتم العمل والتنسيق مع وزارة الهجرة لإعداد قائمة بيانات خاصة بهذه الفئة، لحصر عددهم ومعرفة السنوات الدراسية الخاصة بكل منهم، ومن ثم تحديد موعد لإجراء الامتحانات خلال الفترة القليلة المقبلة، وفق ما تتخده وزارة التربية والتعليم من إجراءات احترازية لإجراء الامتحانات في الصفوف الدراسية المختلفة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستخاطب سفارة الكويت بالقاهرة، بشأن آليات امتحان الطلبة المصريين بنظام التعليم الكويتي، والمتواجدين بمصر حاليًا، على أن يتم إجراء الامتحانات وفقًا لنظام التعليم الكويتي، وبالتنسيق الكامل مع سفارة الكويت بالقاهرة.

وأكد على أن الدولة المصرية قدمت كل ما يلزم في إطار التيسير على الطلبة المصريين بالخارج الدارسين بنظام التعليم المصري، والمتواجدين في مختلف دول العالم خلال الفترة الحالية، لإجراء امتحانات السنوات الدراسية المختلفة، من خلال الاعتماد على أحدث طرق الاختبارات.