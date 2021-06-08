أسعار المصايف في مصر 2021.. العريش تعود للمنافسة

تعتبر مدينة العريش من المدن السياحية الرائعة، باعتبارها موجودة بالكامل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث إن العريش، التي يمتد الشاطئ بها من «الريسة» شرقاً، حتى «المساعيد» غرباً، مروراً بعدة أحياء سكنية بطول ما يقرب من 15 كيلومتراً، تمتاز بقرب جميع أحيائها من شاطئ البحر.

3 جنيهات للوصول إلى المساعيد غرب المدينة

وأدى وجود بعض الأحياء الهامة على ساحل البحر، إلى سهولة السير والتنقل والوصول إلى جميع الأماكن على ساحل العريش، سواء باستخدام وسائل المواصلات الخاصة أو العامة، المتوافرة بشكل دائم طوال الوقت وبسعر زهيد، حيث تبلغ أجرة الانتقال من وسط العريش إلى المساعيد غرباً، حوالي 3 جنيهات، وهي نفس التكلفة تقريباً للراغبين في الوصول إلى شاطئ الريسة شرقاً، لذا لا يرى المصطافون أو الزائرون صعوبة في التنقل على طوال الشاطئ بالمدينة.

الرمال النظيفة ملاذ الأهالي للهرب من الحر

وتتميز شواطئ العريش بنظافة الرمال ومياه البحر، حيث يفترش المئات من أهالي المدينة الشواطئ يومياً، هرباً من حرارة الجو داخل البيوت، علاوةً على كورنيش العريش، الذي تم تشييده مؤخراً، حيث قام مجلس مدينة العريش بالعمل على إعادة ترميم ألسنة الشاطئ وأعمدة الكهرباء، كما صدرت تعليمات إلى أصحاب الكافيهات بضرورة الالتزام والحرص على النظافة العامة للشاطئ، ومنع التجاوزات.

300 جنيه سعر الليلة بشاليهات العريش

وكشف «محمد أيوب»، أحد سكان الحي الأيوبي، أحد أهم الأحياء على ساحل العريش، عن أن أسعار إيجار الشاليهات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر الشالية الجيد إلى 300 جنيه في الليلة الواحدة للممتاز، فيما يتراوح سعر الشالية العادي بين 150 و200 جنيه لليلة، شاملة فاتورة المياه والكهرباء والغاز الطبيعى، كما أشار «أيوب» إلى أن الأسعار في شاطئ العريش تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث تكون الأسعار في المساعيد وبالم وبلازا وسما العريش أعلى قليلاً، لجودة الشاطئ وحداثة البناء.

العشش الكبيرة والصغيرة بـ75 جنيهاً

وقال «أمير يوسف»، أحد أصحاب الكافيهات، إن سعر إيجار «العشة» على الشاطئ يقدر بنحو 75 جنيهاً، ويكون مكانها على الشاطئ مباشرةً، وتكفي لإقامة أسرة كبيرة، ولذلك غالباً ما تكون غالبية العشش مكتملة العدد، علاوة على وجود خدمات خاصة بالعشش التابعة للكافيهات، مثل استخدام المرحاض والمطبخ والعوامات والشماسي والخيم الصغيرة والكبيرة.

إنشاء كوبري للمشاة بساحل العريش

ومن جانبه، أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، أن هناك خطة لإنشاء كوبرى للمشاة على جسر الوادي، باتجاه ساحل البحر، لربط شاطئ «غرناطة» بـ«أبو صقل» على طوال الشاطئ، علاوةً على تكثيف أعمال ترميم الشاطئ، وإزالة الرمال الموجودة، ووضع قيود خاصة تمنع تواجد الخيول بمناطق لهو الأطفال على رمال الشاطئ.