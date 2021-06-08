تعرف على قيمة الزيادة بمعاش شهر يوليو 2021

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف قيمة الزيادة معاش شهر يوليو 2021، والتي أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بنسبة 13%، مشيرة إلى أنّه سيتم صرفها بعد 22 يوما من الآن، والذي يوافق يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

كيفية حساب قيمة الزيادة معاش شهر يوليو

وأكد مصدر مسؤول في هيئة التأمينات لـ«الوطن»، أنّه يمكن حساب قيمة الزيادة معاش شهر يوليو 2021 لصاحب المعاش والمستفيد، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات، التي سيحصل عليها في يوليو المقبل 2021، مشيرا إلى أنّ التكلفة الإجمالية للزيادة تقدر بـ31 مليار جنيه.

وترصد «الوطن» قيمة الزيادة معاش شهر يوليو 2021 كالتالي:

- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها في 1 يوليو 2021.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها، بدءا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها، بدءا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها، بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها، بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيها، بدءا من الخميس الموافق1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيها، بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ عدد المستفيدين من قيمة الزيادة معاش شهر يوليو، يصل لأكثر من 10 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحا أنّ تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يجري حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم التي تعادل 5% هذا العام.