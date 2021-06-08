النواب يحيل اتفاق قرض من البنك الدولي بـ400 مليون دولار للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، والذي يهدف إلى إعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاریخي 20/1/21021 و21/1/2021 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.

كما يستهدف الاتفاق تمويل اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلا عن الدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة2021.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنّ اللجنة التشريعية أكدت في تقريرها، عدم وجود أي مخالفة للاتفاق للدستور والقانون، وأنّ إقرار الاتفاق يخضع لمجلس النواب.