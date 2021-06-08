«التضامن» تمد عمل معرض ديارنا للأثاث والسلع المعمرة 4 أيام

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مد فترة عمل معرض «ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة» لمدة ثلاثة أيام إضافية، ليستمر العمل بالمعرض حتى 13 يونيو الحالي، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من قبل المواطنين على المعرض، المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والاكسسوار المنزلي والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشمل المعرض مستويات متنوعة من المعروضات بما يناسب مختلف الإمكانات المادية والأذواق.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الاهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض «شركة الأزياء الراقية» بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المعرض عددا من الرسائل التي تستهدف تشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج «فرصة» للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.