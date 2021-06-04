مستشار وزيرة التضامن: المبادرة لمد الحماية للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والحماية الاجتماعية، إن مبادرة «بر أمان» تستهدف إعادة تأهيل مراكب صغار الصيادين، وضمهم لمنظومة التأمينات الاجتماعية. وإلى نص الحوار:

ما الفئات التى تستهدفها المبادرة؟

- المبادرة تأتى فى إطار العمل على مد الحماية للعمالة غير المنتظمة من خلال منظومة حماية شاملة، ليس فقط توفير مستلزمات صيد من شباك وبدل واقية، ولكن إعادة تأهيل المراكب لصغار الصيادين، وضمهم لمنظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، حيث تستهدف صغار الصيادين فى تسع بحيرات، مثل الريان وإدكو ومريوط والمنزلة والبرلس والتمساح والمرة والبردويل وناصر، والبحرين الأبيض والمتوسط ونهر النيل.

ما أبرز مشكلات الصيادين؟

- الإنتاج الموسمى، وبالتالى يتأثر دخل الصياد نتيجة توقف الصيد لفترة فى البحيرات الداخلية، كما أنهم غير مشمولين بالتأمين الصحى، وارتفاع تكاليف مستلزمات الصيد، وتلوث البحيرات نتيجة صرف المصبات الزراعية على البحيرات الداخلية، إضافة إلى مخاطر المهنة مثل الغرق والإصابة بالأمراض نتيجة التلوث.

ما الفئات المستهدفة ضمن المبادرة؟

- نستهدف صغار الصيادين، فالصيادون مقسمون 3 مستويات، درجة أولى وثانية، والذين يعملون فى البحرين، الأحمر والمتوسط، على المراكب الآلية التى تبدأ أطوالها من 12 متراً لما فوق، أما صغار الصيادين الذين يعملون على المراكب المجداف يصنفون كعمالة غير منتظمة وتستهدفهم مبادرة «بر أمان»، ويصل عددهم إلى نحو 42 ألفاً على مستوى الجمهورية، ويغطون 9 بحيرات والمحافظات التى يمر بها نهر النيل.

ما أبرز الجهات الشريكة فى المبادرة؟

- ثلاث جهات، وزارة التضامن، وصندوق تحيا مصر، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى جانب مساعدة الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك فى التنفيذ، حيث يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، والمسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى 101 جمعية تعاونيات، منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، و13 جمعية فى مجال الاستزراع السمكى.

ما الإطار الزمنى لكل مرحلة؟

- كل مرحلة بشكل مبدئى تصل لمدة شهرين، ونستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى فى شهر يونيو، وبناء على تقييم المرحلة الأولى سيتم إعادة الجدول الزمنى لباقى المراحل المستهدفة، وجار العمل على مد البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد البالغ عددها 44 مكتباً على مستوى الجمهورية للربط الشبكى بين الهيئة ووزارة التضامن للتحقق من بيانات عمال الصيد، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب.

ما الدعم الذى تقدمه المبادرة؟

- تم إجراء العديد من التدخلات الخاصة بالحماية الاجتماعية، فالصيادون مستهدفون فى برامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، ووجهت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بعدم إيقاف المساعدة فى حال وجود ترخيص للمركب، لأن هناك صيادين يخافون من الإفصاح عن تراخيص المراكب بسبب الخوف من الحرمان من المساعدات الشهرية «تكافل وكرامة»، لذلك وجهت وزيرة التضامن بصرف الدعم للصياد حتى لو كان يحمل رخصة صيد، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لشمول الصيادين ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، وأصدر رئيس الوزراء قراراً بإدراج الفئات غير القادرة، ومن ضمنهم عمال الصيد، ويتم عمل توعية للصيادين، وتوجيههم بكيفية التقديم.

المحافظات المستهدفة

المرحلة الأولى تستهدف بحيرات الريان بالفيوم وإدكو ومريوط والمنزلة، والمرحلة الثانية تشمل بحيرات البرلس، والتمساح والمرة، والمرحلة الثالثة ستشمل المحافظات التى يمر بها نهر النيل، والرابعة بحيرتى ناصر والبردويل، إذ إن الاهتمام بالصيادين جزء من منظومة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنتظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم.