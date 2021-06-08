هالة فاخر تحتفل بعيد ميلادها الـ75.. مشوار فني طويل مليء بالإنجازات

تحتفل اليوم الفنانة هالة فاخر بعيد ميلادها الـ75، وسط عائلتها، وقد قدمت للوسط الفني ما يقرب من 300 عمل فني تنوع ما بين السينما والمسرح والدراما، ونعرض في التقرير التالي أبرز معلومات عنها:-

- ولدت في مدينة الإسكندرية.

- بدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم «لن أبكي أبدًا».

أهم أعمال الفنانة هالة فاخر

- شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في أفلام «امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة».

- قدمت عدد من البرامج خلال فترة من عمرها، حيث أنها تميزت بطلتها المتميزة وأسلوبها السلس، منها برنامج كوميدي بعنوان «ريا وسكينة»، بمشاركة الفنانة غادة عبدالرازق.

هالة فاخر تميزت بأدائها الصوتي في مسلسلات التحريك

- تميزت في الأداء الصوتي لشخصية «طمطم» في مسلسل التحريك «بوجي وطمطم»، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات «الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة».

- ارتدت الحجاب في عام 2010.

آخر أعمال الفنانة هالة فاخر

مسلسل «أحسن أب» شاركت به في السباق الرمضاني 2021، وتدور أحداثه حول شخصية «مختار» وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان «أحسن أب»، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية، وهو من تأليف أحمد محيي، وإخراج معتز التوني وجسدت دور علا .

كما ظهرت خلال الحلقات الأولى من مسلسل «نجيب زاهي زركش» مع الفنان يحيى الفخراني، وجسدت دور زوجته التي أنجبت 3 أولاد «سعد وسعيد ومسعد» وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً، رغم أنها ظهرت كضيف شرف في المسلسل، من بطولة أنوشكا، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، ومن إخراج شادي الفخراني.