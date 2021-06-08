لو عاوز تشتري شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري.. اعرف المواصفات والشروط

يحلم عدد كبير من المواطنون، بالحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به، وتستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

وتزامنًا مع انتظار الإعلان عن تطبيق مبادرة التمويل العقاري، يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن مواصفات الشقة التى تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري.

ووفقًا لتصريحات البنك المركزي، بشأن مبادرة التمويل العقاري، فهناك 4 مواصفات لابد أن تتواجد بالوحدة السكنية، التي تنطبق عليها المبادرة.

وتتمثل مواصفات الشقة التي تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، فى أن تكون الوحدة مسجلة، ليس عليها أي مخالفات، إضافة إلى أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، أن تكون الوحدة جاهزة للمعيشة.

أما عن الشروط العامة للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، فهي لا تختلف عن الشروط العامة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، وأن يكون مصريًا الجنسية.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- عدم استفادة العميل أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.

- لا يتجاوز عمر العميل تحت 60 عامًا سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية مدة سداد القرض.

كما تتيح مبادرة التمويل العقاري استفادة المعاشات أو المستفيدين من المعاشات (الابنة أو الزوجة)، بشرط ألا يتجاوز عمرها 75 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة.