هل ترتفع أسعار البنزين والسولار أول الشهر؟.. «المواد البترولية» تجيب

استبعدت الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، حدوث أية ارتفاعات في أسعار والبنزين والسولار شهر يوليو المقبل، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا ليلامس 72 دولار للبراميل.

وتجتمع لجنة تسعير الوقود بداية شهر يوليو المقبل، لمراجعة أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية في ضوء تكلفة الاستيراد والنقل.

وسعَّرت لجنة تسعير الوقود أسعار البنزين والسولار الحالية، التي صدر بها قرار رسمي منذ أبريل الماضي، بنحو 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وأرجع عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أسباب عدم الارتفاع إلى أن متوسط السعر في البترول خلال موازنة الدولة لم يتجاوز الـ60 دولار، لافتا إلى أن تثبيت الأسعار سيكون سيد الموقف.

وانخفضت، اليوم الثلاثاء، أسعار النفط في ظل تراجع في شهية المخاطرة يسيطر على الأسواق ومخاوف من تزايد إصابات فيروس كورونا Covid-19، وتأثيرها السلبي على معدلات طلب النفط الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.59% إلى 71.07 دولار للبرميل بعد ارتفاعات قوية على مدار الأسبوع الماضي. فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 36 سنتا أو 0.52%، عند 68.87 دولارا للبرميل. ويأتي الانخفاض المشهود في أسعار النفط بعد صعود الأسعار تجاه أعلى مستوياتها منذ 2018 بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، انتعشت مبيعات محطات البنزين والسولار زيادة ملحوظة، بنسبة 10% بسبب زيادة الاستهلاك وخاصة للمحطات الموجودة في الطرق السريعة والسياحية.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية بأن رحلات الصيف والمصايف وخروجات التنزه يساعدوا على زيادة الاستهلاك وتستعد الهيئة بضخ كميات إضافية من البنزين والسولار

ولفت إلى وجود أرصدة كبيرة من السولار والبنزين ولا يوجد شكاوى في المحطات، حيث نحجت الهيئة من خلال متابعتها اليومية الأرصدة إلى الهدوء وعدم التزاحم على المحطات رغم زيادة الاستهلاك.

كما أكد عدم وجود شكاوى أيضا للفلاحين، من عدم توافر السولار لحصد المحاصيل الزراعية الصيفية.