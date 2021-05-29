«هتوفر لك كتير».. أسعار أكثر 3 سيارات اقتصادية في «البنزين»

شهد سوق السيارات المصري حالة من التوسع، عقب نزول عدة موديلات حديثة تضم محركات موفرة للبنزين ومع ارتفاع اسعار الوقود الفترة الماضية تنشر «الوطن» أفضل 3 سيارات موفرة للبنزين، لا تتجاوز 600 جنيه طوال الشهر.

سوزوكي التو

تحتل سيارة سوزوكي التو، المركز الأول في توفير البنزين، وتحتل المركز الثاني بقائمة السيارات الأرخص في سوق السيارات المصري، وهي متوفرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعمل بمحرك رباعي مكون من 4 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك سوزوكي ألتو هاتشباك 3 لترات من الوقود في المتوسط، وفي ظروف القيادة العادية لقطع مسافة 100 كيلومتر حيث يبلغ السعر الرسمي للسيارة في مصر 129.900 جنيه.

زوتي 100

تعتبر z100 هي أرخص السيارات الملاكي لموديل 2021 وهي تعتبر السيارة الشبابية الهاتشباك الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي بقوة 75 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتبلغ قيمة السيارة زوتي في السوق المحلي 120 ألف جنيه ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم، وبذلك فهي تعد واحدة من أكثر السيارات توفيراً للوقود .

mg

السيارة mg تحتل السيارة mg موديل 2021 والتى تعمل بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 169 حصان، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ و يبلغ متوسط السيارة من الوقود 5.8 لتر ، وتعتبر ام جي في سوق السيارات بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 279.990 جنيه للفئة القياسية، و306.990 جنيه للفئة الثانية.