لتدريب الطلاب .. اتفاقية تعاون بين جامعة بنها ومجموعة العربي

وقعت جامعة بنها و مجموعة العربي للتجارة والصناعة اتفاقية تعاون مشترك لتدريب طلاب كلية الفنون التطبيقية علي المهارات والمعلومات والخبرات الحديثة في مجال تطوير المنتجات الكهربائية والإلكترونية.

جاء ذلك، اليوم، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية والمهندس يوسف ممدوح العربي ممثلا عن شركة العربي وشرين شوقي أمين عام جامعة بنها

وأكد «الجيزاوي»، أهمية الاستفادة من المخرجات البحثية لشباب الجامعة في مجالات الصناعة والاستفادة منها وربط البحث العلمي بالصناعة من خلال عمل شراكات مع المجتمع المدني وبالأخص رجال الاعمال لدعم الجامعة في كافة مشاريعها سواء البحثية أو في خدمة المجتمع مؤكدا أن الجامعة تقوم بإنشاء مستشفى تخصصي علي أعلى مستوي بالشراكة مع محافظة القليوبية تقوم بخدمة كل شرائح المجتمع

وقال الدكتور عبد المؤمن شمس، إن كلية الفنون التطبيقية تسعى للتعاون مع الشركات والمصانع الكبرى من أجل تأهيل الطلاب واكسابهم مهارات ومعلومات تساعد الخريج علي ان يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعوم بالتطبيق العملي من خلال شركات رائدة في مجال التخصص، بالإضافة الي تطوير البرامج الدراسية تتسم بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التي تطرأ في سوق العمل

وقال يوسف العربي إن هذه الاتفاقية تأتي إيمانا من مجموعة شركات العربي بأهمية ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل من الموارد البشرية من خلال إقامة علاقات وثيقة بين الجامعات ومجتمع الأعمال في مصر بما يسهم في النهوض بالصناعة وتقديم خدمة متميزة للمجتمع وسوق العمل.