«التجاري الدولي» يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها لدعم وحدتي الأطفال والمبتسرين

وقعت مؤسسة التجارى الدولى بروتوكول تعاون مع جامعة بنها بقيمة تقارب 2 مليون جنيه، لدعم المصروفات التشغيلية لوحدة عناية الأطفال ووحدة عناية الأطفال المبتسرين بمستشفيات الجامعة.

وقال البنك التجارى الدولى فى بيان إن هذا يأتى فى إطار إدراك البنك أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية «SDGs» على المدى الطويل، وبما يتماشى مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعنى بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقّع البروتوكول المهندس شريف سعيد، مدير مؤسسة «التجارى الدولى»، ودينا سليمان، مُخطط برامج المؤسسة، هذا بالإضافة إلى الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك تبعاً لبروتوكول الشراكة الموقع بين الجانبين بقيمة 12.4 مليون جنيه، لتجهيز إقامة أكبر قسم حضانات حديثة ومتطورة بمستشفى الجامعة لخدمة مواطنى محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، بطاقة 33 حضانة و10 أسرة رعاية مركزة للأطفال، من بينها حضانات متنقلة مزودة بأجهزة تنفس صناعى وحضانات إفاقة، فضلاً عن تزويد استقبال قسم النساء والتوليد بحضانات لخدمة الأطفال حديثى الولادة وغيرها من التجهيزات والأجهزة الطبية.

وفى هذا السياق أشار «السعيد» إلى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع المصرفى باعتباره داعماً رئيسياً للمجتمع، مؤكداً أن استراتيجية «التجارى الدولى» تسعى دائماً إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتى تُعتبر من أكثر القطاعات احتياجاً.

وأوضح «السعيد» أن مؤسسة «التجارى الدولى» تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، وذلك من أجل تحسين أوضاع المجتمع المصرى والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية فى مجال صحة الأطفال، التى خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنوياً لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عاماً.

وفى السياق ذاته، أعرب «الجيزاوى» عن سعادته بالتعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسة «التجارى الدولى»، مؤكداً أن الجامعة ترحب دائماً بالمشاركة المجتمعية لتنمية موارد وخدمات المستشفى الجامعى حتى يستطيع القيام بأداء واجبه الخدمى من خلال تقديم خدمة صحية لائقة.

وأشاد «العدوى» بالدعم المُقدم من البنك التجارى الدولى لمستشفيات الجامعة، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، لما تملكه من خبرات وكفاءات وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية، حيث تعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

بينما تعد «مؤسسة البنك التجارى الدولى» منظمة غير هادفة للربح وتركز على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتغذية فى مصر وخاصة الأطفال الأشد احتياجاً ممن لا يحظون بالتغطية الملائمة لخدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال التعاون مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية البارزة على إطلاق المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابى المستدام.