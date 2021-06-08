8 غطاسين ينتشلون جثة غريق من ساحل رأس الحكمة بمرسي مطروح

نجح مجموعة من الغطاسين في انتشال جثة شاب غريق من البحر بساحل مدينة رأس الحكمة، بالكيلو 75 شرق مدينة مرسي مطروح، بعد غرقه بـ 12 ساعة.

وأكد محمد عوض منسق مبادرة غطاسين مطروح في الخير أن غطاسين مطروح جميعهم متطوعون لانتشال الغرقى دون أي مقابل، وفور علمهم بنبأ غرق أحد المواطنين، من أهالى مطروح، أو المصطافين فى البحر، يفزعون، إلى مكان الحادث، ويتواصلون مع بعض بسرعة كبيرة، من خلال جروب المجموعة على السوشيال ميديا وعبر الهواتف، ويتجمعون أمام البحر، وتستمر عملية البحث، حتى يعثرون عليه ويستخرجون الجثمان ويسلمونه إلى أهليته.

كيف غرق شاب من مدينة رأس الحكمة

خلال استحمام شاب عشرينى من أبناء مدينة رأس الحكمة بمرسي مطروح، ابتلعه البحر، بسبب ارتفاع المد والجزر وشدة الأمواج، خاصة فى هذا المكان والذى يعتبر بحر مفتوح، ولم يستطع النجاه، وغرق وسط محاولات البعض إنقاذه ولم يتمكنون نتيجة ارتفاع الأمواج.

تجمع الغطاسون من شباب رأس الحكمة على البحر، مع فجر ،اليوم، وبدأت رحلة البحث عن الغريق فى الساعة الخامسة صباحا، ونجحوا فى العثور على الجثمان، بعد ساعة من البحث،

وشارك فى البحث عن الغريق كل من، «الغطاس عبد ربه القاسمى، والغطاس عادل حميده الجبيهي، والغطاس وصفي رحومة الجبيهى، والغطاس سلومه فوضه المحفوضى، والغطاس شفيع حسن الجبيهي، والغطاس ناصف حسن الجبيهى، والغطاس عاطف حمد الجبيهى، والغطاس كريم سليمان الجبيهى، وجارى دفن جثمان المتوفي».

مشاركة الغطساين فى انتشال غرقى من مطروح والمحافظات الساحلية

ويوجد فى جميع مدن مطروح الساحلية غطاسين متطوعين يشاركون فى انتشال حالات الغرق فى البحر صيفا وشتاءا، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، كما يشاركون مع أبناء المحافظات المجاورة حالة إحتياجهم أو وجود عدد كبير من الغرقى.