انتشال غريق بمصيف جمصة والبحث عن آخر بترعة بلقاس

شهدت محافظة الدقهلية حادثي غرق شابين اليوم الاثنين، أحدهما في مصيف جمصة، والآخر نتيجة سقوط شاب في ترعة بمركز بلقاس، حيث تم انتشال جثة الأول، بينما تواصل فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثة الآخر.

ولقي شاب مصرعه غرقاً بمياه البحر المتوسط في مصيف جمصه، وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى جثة هامدة، وبسؤال والده أكد أنه نزل للاستحمام، ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من جهودها لانتشال سائق «توكتوك»، لقي مصرعه غرقاً في ترعة «بحر الستاموني»، بمركز بلقاس، وأكد شهود العيان أنه سقط في الترعة نتيجة اختلال توازنه وسقوطه من أعلى سور كوبري عزبة «الشلطيطة»، حيث جرفه التيار ولقي مصرعه غرقاً، وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن جثته.

غرق شاب في مياه مصيف جمصة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي، بوصول المدعو «خالد عباس عبد المطلب أبو العينين»، 20 سنة، مقيم في قرية «كفر الغاب»، دائرة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، جثة هامدة، ادعاء حادث غرق.

بانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وبسؤال والده، 55 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، قرر في محضر الشرطة، أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه بحر مصيف جمصة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 417 لسنة 2021 إداري قسم جمصة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

سقوط شاب في مياه ترعة ببلقاس

وفي مركز شرطة بلقاس، غرق أحد الأشخاص بمياه ترعة «بحر الستاموني»، المارة أمام عزبة «الشلطيطة»، دائرة المركز، وبالانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء جلوس المدعو «إبراهيم علاء إبراهيم إسماعيل»، 19 سنة، سائق «توكتوك»، ومقيم بذات القرية، أعلى سور الكوبري، اختل توازنه وسقط في المياه.

وبسؤال والده، 48 سنة، فلاح، وشاهد الواقعة المدعو «خالد أحمد محمد السيد»، 22 سنة، فني صيانة تكييف، ويقيمان بذات العنوان، وشاهد الواقعة الآخر المدعو «عبد الحليم أبو شعيشع المتولي»، 20 سنة، میكانيكي، مقيم بقرية «السماحية الصغرى»، دائرة المركز، في مركز الشرطة، أيدوا ذات المضمون، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث عن الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 3685 لسنة 2021 إداري مركز بلقاس، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.