محافظ بني سويف يلتقي مسؤولي التعليم لمناقشة ملف امتحانات الإعدادية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مسؤولي التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة ملف امتحان الشهادة الإعدادية التي بدأت 1 يونيو وانتهت أمس الإثنين 7 يونيو، للاستفادة من النقاط الإيجابية وتلافي السلبيات، لتقويم المنظومة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وسهام يوسف، وكيل الوزارة، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية السبع.

وأكد محافظ بني سويف على أن قطاع التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الدولة واجهت صعوبات وتحديات كبيرة لاستكمال العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في ظل الظروف الراهنة، مع قيام الدولة بتنفيذ خطة شاملة لمجابهة كورونا، وذلك يتطلب التعاون وتضافر الجهود في سبيل الدفع بجهود الدولة في مختلف المناحي.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أحال واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة محل الواقعة عن أية أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسؤوليته عن الواقعة، وتأتي هذه القرارات بعدما تم التأكد من حدوث واقعة التسريب من خلال التحقيق في الموضوع عن طريق إداراتي الشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

كما وجه محافظ بني سويف بإحالة جميع المسؤولين المعنيين بالإشراف على عملية الامتحانات للتحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية قصور أو تراخ يثبت في هذا الشأن.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لامتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية والذي جرت الخميس الماضي، داخل اللجان الفرعية على مستوى الإدارات السبع، قبل بدء الامتحان.