محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة والترويج له، لما تزخر به المحافظة من آثار متنوعة من شتي العصور، لا سيما احتوائها على أهم المحطات الحيوية في مسار رحلة العائلة المقدسة، وهي الدير المحرق، الذي يتميز بموقعه المتميز؛ إذ يقع في منتصف أرض مصر تماما من جميع الاتجاهات.

ونوه "سعد" إلى أن الدير يعتبر الوحيد الذي مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة بلغت حوالي 6 أشهر و10 أيام، وأيضا دير السيدة العذراء بدرنكة، الذي يمثل نهاية المسار وبداية رحلة العودة، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود للانتهاء من تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة، وتحقيق استراتيجية مصر 2030.

كانت اللجنة الدائمة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، عقدت اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية، لعرض ما أنجز من أعمال في هذا الملف، ومناقشة ما سينفذ خلال الفترة المقبلة، بمشاركة اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة أسيوط، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والمهندس عادل الجندي، المنسق العام بوزارة السياحة ومسؤولي "الملف بالمحافظات المعنية، والتنسيق الحضاري".

وتناول الإجتماع مناقشة ما نفذ من أعمال تطوير في المحافظات التي تتضمن المواقع التي مرت بها العائلة المقدسة، وشرح تفصيلي لما سيطور الفترة المقبلة، ووضع خطة زمنية لتنفيذها، والتأكيد علي أهمية دمج وتبادل الثقافات بين المحافظات.