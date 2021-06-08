5 تصريحات لـ أحمد الشامي عن نجاح «كوفيد 25» و«أحسن أب»

أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته ورضاه التام بمشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، حيث شارك في مسلسل أحسن أب، أمام الفنان علي ربيع، كما ظهر كضيف شرف مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25، وأيضا في مسلسل «كله بالحب».

ترصد الوطن 5 تصريحات للفنان أحمد الشامي، قالها خلال حواره مع «الوطن»، عن نجاحه في مسلسلات رمضان 2021، كما يلي:

1. سعيد للغاية في مسلسل أحسن أب ومشاركتي مع الفنان علي ربيع والمخرج معتز التوني.

2. علي ربيع صديقي وسعيد بالنجاح الذي حققه خلال شهر رمضان.

3. النواحي الإنسانية سبب نجاح دوري كضيف شرف في مسلسل «كوفيد 19»، والشكر هنا ليوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء والمخرج أحمد نادر جلال.

4. وافقت على المشاركة في مسلسل «كوفيد 19» لتجسيد دور جديد عليّ يمس النواحي الإنسانية البعيدة تماما عن قصة المسلسل، وكونها أيضا أمام يوسف الشريف.

5. يوسف الشريف صديقي منذ أكثر من 16 عاما، وشاركت أمامه من قبل في مسلسل «اسم مؤقت»، لكن لم نجتمع سويا في أي مشهد، وأحب دوما أعماله لأن أفكاره مختلفة وجديدة.

وتنتمي قصة مسلسل «كوفيد 25» إلى قصص الخيال العلمي والتشويق خلال الـ15 حلقة، بطولة الفنانين يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

يذكر أنّ أحمد الشامي عضو في فريق واما الغنائي، مع الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، حيث طرح فريق واما قبل عامين آخر البوماتهم الغنائية، والذي جاء بعنوان «الصيف ابتدى».