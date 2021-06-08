جامعة مصر تحتفل بإنتاج آلة ذكية لبيع الخضراوات والفواكه

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صباح اليوم، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بباكورة مخرجات تعاون مشترك في إطار البروتوكول الموقع بين الأكاديمية ومؤسسة العربي، وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي، حيث أطلقت أكاديمية البحث العلمي على منصة بنك الابتكار المصري التابع للأكاديمية، تحدٍ، وطلبت من المبتكرين والباحثين المصريين تقديم أفكارهم المبتكرة لتصنيع ماكينة ذكية لبيع الخضروات والفواكه الطازجة لتقليل التلامس والاختلاط ولمس الأغذية الطازجة أثناء التسويق ومجابهة تفشى جائحة كورونا، وتولت الأكاديمية تقييم الأفكار وفاز مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأفضل تصميم في تحدي بنك الابتكار.

ودعمت الأكاديمية تحويل الفكرة إلى منتج بالتعاون مع المطور الصناعي وهو شركة العربي، وجرى الانتهاء من تصنيع الماكينة ونحتفل بتسليمها نتيجة تعاون حقيقي بين البحث العلمي والصناعة، وهو الهدف الأكبر الذي تسعى له الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، لإيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة ودعم مبادرة تعميق التصنيع المحلي وصنع في مصر.

وأعرب الدكتور محمود صقر خلال كلمته، عن سعادته واعتزازه بفريق العمل المتميز من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي شارك في هذا الإنجاز وبالتعاون المثمر مع مجموعة العربي، مؤكدا أنّ الأكاديمية ومجموعة العربي يتعاونان حاليا لتنفيذ مشروعات بحوث وتطوير في مجال الفلاتر وزيادة كفاءة التبريد باستخدام تقنيات النانوتكنولوجي وسيتم الإعلان في حينه عن نتائج هذا التعاون.

وأضاف صقر أنّ منصة بنك الابتكار المصري أطلقها رئيس الجمهورية في منتدى الشباب، وجرى تكليف الأكاديمية بتنفيذ المبادرة بحيث تصبح منصة بنك الابتكار المصري بمثابة سوق سنوي دائم للابتكار، وتحدث الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نيابة عن رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خالد الطوخي، قائلا: (وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ)، متابعا أنّه من الآية الكريمة، تبدو قيمة وأهمية العمل خاصة عندما يكون خالصا لله، فإنه وبكل تأكيد سيكون مكللا بالنجاح وبالتالي يستحق التكريم والتقدير.

وقال الدكتور الظواهري: «نلتقي اليوم لنحتفل ونحتفي بعمل تم إنجازه بإخلاص شديد، فتوافرت فيه مقومات النجاح، وهو الإنجاز العلمي غير المسبوق الذي يتمثل في ابتكار «الثلاجة الذكية» الأولى من نوعها في العالم بأيادٍ مصرية، وعقول شباب الباحثين المتميزين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب، إلى أنّ هذا الإنجاز يدعو جميع منتسبي الجامعة بالشعور والفخر، لأنه بذلك تكون جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حققت إنجاز جديد في مجال الابتكارات والاستخدامات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنّ هذا المجال تضعه الدولة في مقدمة اهتمامتها.

وأوضح أنّه في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يؤمن بضرورة الإسهام في خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» من خلال الحرص على أن يتم هذا الابتكار تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، ومن أجل تطويع العلم جرى العمل على تصنيع «الثلاجة الذكية» بالتعاون مع مجموعة شركات العربي للصناعة، تمهيدا لقيام الشركة بإجراء الدراسات التسويقية اللازمة تمهيدا لبدء التصنيع حسب متطلبات الأسواق.

وقالت الدكتورة رانيا الجوهري عميد مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنّ جامعة مصر من أجل مصر وهو شعار الجامعة الذي ترفعه برعاية رئيس مجلس الأمناء، خالد الطوخي، والذي وضع أهداف الجامعة الاستراتيجية ورسم سياستها وسطر خطواتها ومنهجية تحركها وخاصة في سياق المنظومة التعليمية والبحث العلمي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يواكب الخطة الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية 2030.

وأشارت إلى أنّ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تتشرف بأن تجتمع اليوم مع شركاء النجاح ممثلة فى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا العريقة برئاسة الدكتور محمود صقر ومجموعة شركات العربي للتصنيع الرائدة، لتدشين أحد مشاريع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع المصري، والذي ساهمت فيه جامعة مصر بكوادرها المتميزة في ابتكاره وإنتاجه بالشراكة مع صناع النجاح، والمتمثل في ابتكار ثلاجة ذكية لبيع الغذاء الطازج باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بالتعرف والتحليل والتوصية والتنبؤ لاحتياجات المستهلك وتقديم تقارير لمتخذي القرار، والتى سيكون لها دور محوري مهم بنقلة تكنولوجية فى مواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى البعد الاقتصادي بترشيد السلوك الاستهلاكي ومساعدة الدولة ومتخذي القرار على صعيدي الإنتاج والتوزيع للسلع الغذائية محلية الإنتاج بالمكان والزمان.

وأكدت الدكتورة رانيا الجوهري، أنّ رئيس مجلس أمناء الجامعة حرص عند وضع سياساتها الوطنية الحديثة، على إنشاء مركز للتميز مركز تقنية الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الناتج عن الثورة الصناعية الرابعة، وقدّم كل أنواع الدعم اللوجيستي لتعضيض إمكانياته، موجّها الشكر والتقدير والاحترام لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، القائد المصري المحترف والواقعي في الابتكار والإبداع، والذي استطاع بقدرته الفائقة أن يضع خططه البحثية وأن يصدر توجيهاته المنيرة، والتي تستهدف أمل مشرق، داعما بجميع الأوجه على المستويين المعنوي والمادي، وذلك بدعم غير محدود من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتمتع بقدر فائق من العلم والثقافة والإيجابية، تحت مظلة القيادة السياسية التي تحترم وتقدر وتشجع، العلم والعلماء.