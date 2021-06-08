إحالة 5 من العاملين بحميات بني سويف للتحقيق لعدم ارتداء الكمامة

أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، 5 من العامليين فى الفرق الطبية من العمال وأفراد الأمن، بمستشفى عزل الحميات بمدينة بنى سويف للشؤون القانونية، لعدم التزامهم بإرتداء الواقيات الشخصية أثناء جولة تفقدية داخل مستشفى عزل الحميات لمتابعة مرضى كورونا.

كما تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قسم العزل بمستشفى الواسطى المركزي لمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا، للتأكد من تواجد الفريق الطبي وتنفيذ البروتوكول المتفق عليه من وزارة الصحة لكل مريض وفقًا لحالته وطبقًا لتعليمات اللجنة العلمية.

وأكد «يوسف» على الالتزام التام بإعطاء جرعات الأدوية وفقًا لمواعيدها المتفق عليها لحين تمام شفاء المريض، وضرورة تواجد كل الأدوية اللازمة طبقاً للبروتوكول والمستلزمات الطبية، وحسن المعاملة وتناول الأدوية والإشراف على الوجبات المقدمة للمرضى.

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير مستشفى الواسطى المركزى، بصرف العلاج للمرضى فى الأوقات التى تناسبهم، وقال لمدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة ليس من الضرورى تجميع تذاكر صرف الأدوية يوم الخميس وإنما يتم اعطائها للمرضى فى الأوقات التى يرغبون فيها وخاصة اصحاب الامراض المزمنة .كما طلب وكيل وزارة الصحة من مدير مستشفى الواسطى المركزى بسرعة التوجه الى الادارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لعمل مقايسة لصيانة التوصيلات الكهربائية بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والانتهاء منها فورا .