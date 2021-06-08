التعليم: وصول عدد المدارس التكنولوجية لـ20 خلال العام الجاري.. فيديو

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس التكنولوجية بدأت في مصر عام 2018 بـ3 مدارس، وفي العام 2019 زاد عدد تلك المدارس إلى 8، وفي سبتمبر عام 2020 وصل عددها لـ16 مدرسة، والعام الجاري ستصبح 20 مدرسة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تستقبل شركات كبرى من أوروبا مثل «دي إم جي موري»، والتي ستنشأ مصنع بمصر وتوزع منتجاته على القارة الأفريقية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «إكسترا نيوز» أن التخصصات التي يقبل عليها الطلاب بالمدارس التكنولوجيا تختص بالتكنولوجيا المتقدمة مثل تخصص الذكاء الإصطناعي والفنون الرقمية والزخرفة العادية، وتصميم الألعاب، موضحا أن تلك التخصصات تضمن وظائف جيدة، خصوصا وأن الشريك الصناعي للوزارة لديه مصانع ويحتاج لخريجين ويكون الأولوية لطلاب المدارس التكنولوجية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس صناعة الحلي والمجوهرات الأولى من نوعها وعليها إقبال كبير جدا، وتقبل مدرسة الذهب المتقدمين من الجنسين، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية، وعليه اجتياز الاختبارات، التى تضعها الوزارة فى اللغات والرياضيات، وأيضاً المقابلة الشخصية.

وتفتح المدرسة أبوابها لجميع المتقدمين من مختلف المحافظات، بينما تخطط الإدارة لافتتاح فروع أخرى فى بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة، حيث أن المصروفات هى ذاتها مصروفات المدارس الحكومية، بنحو 200 جنيه للسنة الدراسية بالكامل، وتعتمد الدراسة على الأسلوب العملى أكثر من النظرى وسيتم تدريب الطلاب على أحدث الأجهزة والإمكانيات بواسطة رواد ومؤسسى الذهب فى مصر.