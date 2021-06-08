اسعار الشقق فى مرسى مطروح.. الايجار ب100 جنيه والتمليك 200 ألف جنيه

أسعار الشقق فى مرسى مطروح، تشهد عمليات بحث من خلال محركات البحث على جوجل، تزامنا مع بدء المصيف فى مرسى مطروح، حيث تبحث شريحة من المواطنين عن أسعار شقق للايجار، لقضاء المصيف بها، عدة أيام، بينما تبحث شريحة أخرى عن أسعار الشقق بغرض التمليك، لشراء وحدة سكنية فى مدينة مرسى مطروح، ونقدم من خلال هذا التقرير، عرض شامل لأسعار الشقق الايجار، والتمليك، من خلال متخصصين فى البيع والشراء، وايجارات مصيف 2021، بجميع التفاصيل المتعلقة بها.

اسعار الشقق فى مرسى مطروح.. ايجار المصيف يبدأ من 100 جنيه

تتراوح أسعار الشقق فى مرسى مطروح، ما بين 100 جنيه وحتى 1500 جنيه للشقة لإيجار الشقة فى الليلة الواحدة حسب عدد الغرف والتشطيب، وموقعها من البحر، طبقا لمحمود عبدالتواب سمسار بمطروح، وإليكم التفاصيل كالتالي:

- شقة غرفة واحدة وصالة ومطبخ وحمام بسعر 100 جنيه فى الليلة.

- شقة غرفتين وفرش بسيط بسعر 150 جنيهاً فى الليلة.

- شقة غرفتين وفرش جديد 200 جنيه فى الليلة.

- شقة غرفتين وفرش جديد وترى البحر، 400 جنيه فى الليلة.

- شقة غرفتين وفرش جديد صف أول على البحر، 700 جنيه فى الليلة.

- شقة ثلاث غرف وفرش متوسط بسعر 400 جنيه فى الليلة.

- شقة ثلاث غرف وفرش جديد 600 جنيه فى الليلة.

- شقة ثلاث غرف وفرش جديد وترى البحر 800 جنيه فى الليلة.

- شقة ثلاث غرف وفرش جديد وصف أول على البحر 1000 جنيه.

- شقة 4 غرف وفرش جديد وترى البحر 1200 جنيه.

- شقة 4 غرف مزودة بأجهزة تكييف بكل غرفة، وتشطيب سوبر لوكس ورؤية كاملة للبحر 1500 جنيه الليلة.

اسعار الشقق فى مرسى مطروح.. التمليك تبدأ من 200 ألف جنية

وتختلف أسعار الشقق فى مرسى مطروح، من التمليك إلى الايجار، بحسب خالد سيد أحمد سمسار متخصص فى البيع والشراء، وأسعارها كالتالي:

- شقه غرفة واحدة وتشطيب لوكس، يبدأ سعرها من 200 ألف جنية وحتى 280 ألف.

- شقة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام تشطيب لوكس وموقع متميز تبدأ من 400 ألف وحتى 550 ألف جنية، حسب رؤيتها للبحر والحى الموجوده به.

- شقة ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام وتشطيب لوكس تبدأ من 550 وحتى مليون و400 ألف جنية، حسب الموقع ورؤيتها للبحر.