أسعار المصيف في مرسى مطروح 2021.. الليلة من 100 لـ1500 جنيه

يتزايد الإقبال على مطروح خلال الفترة الحالية، ويبحث المواطنون عن، اسعار المصيف في مرسى مطروح 2021، للحجز والتعرف على الأسعار، قبل السفر لقضاء أجازة الصيف، والاستماع بالبحر والمتنزهات، فى مرسى مطروح، والتى تتميز بوجهه سياحية متميزة على ساحل البحر المتوسط، ونظافة الأحياء، وتوافر جميع الإمكانات، فضلاً عن انخفاض أسعار الوحدات المصيفية، وتواجد جميع الأغراض في الأماكن السياحية، والشواطىء بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى الهدوء والاستجمام والأمن والأمان، خاصةً وأن مرسى مطروح مصيف الفقراء الأول في مصر يعد مصيف مدينة مرسى مطروح هو المصيف رقم واحد في مصر، ويستقبل ما بين 5 و7 ملايين مصطاف سنوياً.

اسعار المصيف في مرسى مطروح 2021.. الليلة تبدأ بـ100 جنيه

وتبدأ اسعار المصيف في مرسى مطروح 2021، من سعر 100 جنية للشقة الصغيرة وحتى 1500 جنيه فى الليلة، في أفخم شقة بمرسي مطروح، بها جميع الإمكانات التى يريدها المصطافون، وتنشر «الوطن» قائمة الأسعار، بحسب إبراهيم السيد أحمد، سمسار بمرسى مطروح، وهي كالتالي:

- شقة غرفة واحدة وصالة ومطبخ وحمام بسعر 100 جنيه فى الليلة.

- شقة غرفتين وفرش بسيط بسعر 150 جنيهاً فى الليلة.

- شقة غرفتين وفرش جديد 200 جنيه فى الليلة.

- شقة غرفتين وفرش جديد وترى البحر، 400 جنيه فى الليلة.

- شقة غرفتين وفرش جديد صف أول على البحر، 700 جنيه فى الليلة.

- شقة ثلاث غرف وفرش متوسط بسعر 400 جنيه فى الليلة.

- شقة ثلاث غرف وفرش جديد 600 جنيه فى الليلة.

- شقة ثلاث غرف وفرش جديد وترى البحر 800 جنيه فى الليلة.

- شقة ثلاث غرف وفرش جديد وصف أول على البحر 1000 جنيه.

- شقة 4 غرف وفرش جديد وترى البحر 1200 جنيه.

- شقة 4 غرف مزودة بأجهزة تكييف بكل غرفة، وتشطيب سوبر لوكس ورؤية كاملة للبحر 1500 جنيه الليلة.

استعدادات مطروح لمصيف 2021

وسبق وأن أعلنت محافظة مطروح عن انتهائها من تجهيز جميع الشواطئ بمدينة مرسي مطروح لمصيف 2021، بدايةً من عجيبة والأبيض والغرام، وكليوباترا، والبوسيت، والليلدو، ومبارك، وباب البحر، وروميل، ومينا حشيش، والرميلة، وصيانة الكورنيش، وإنشاء بوابات جديدة على الكورنيش، وتسوية الرمال فى الشواطىء، وضخ كميات مياه شرب إضافية، ورفع الإستعدادات بالمستشفيات، والكهرباء، وغرف العمليات، والتأمين، إستعدادا للمصيف.