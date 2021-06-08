يبحث الكثيرون بصفة دورية كل شهر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث تتيح الشركة المصرية للاتصالات، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها.

كما أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، سداد الفاتورة إلكترونيًا سواء كان بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي وفق الاتفاق مع الشركة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، والخطوات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

ثم قم بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة «اظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

كما يوجد طريقة أخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وذلك من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على 19777، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف، ويمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، أو منافذ فوري، منافذ أمان، منافذ خدماتي، منافذ مصاري، كما يمكن ذلك من خلال مكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

ولسداد الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، عليك إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على خانة «اظهر الفواتير»، وللدفع يتم الضغط على خانة اختر للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة «سدد»، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.