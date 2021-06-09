حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء الازدواجية، إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

كسوف الشمس في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو للدخول في تجربة عاطفية جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء نجمة الإغراء العالمية الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.