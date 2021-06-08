أفضل الأماكن للمصيف في مصر 2021.. تعرف عليها

تتعدد أفضل الأماكن للمصيف في مصر 2021 مع كثرة المصايف وتنوعها، فى العديد من المحافظات الساحلية، المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، ويقبل العديد من المواطنين على التوجه للمصيف سنوياً لقضاء أجازة يستمتع بها مع أسرته وأقاربه.

وتتميز مصر بمصايفها الجميلة، والتي تمتد من مرسي مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية والغردقة والعين السخنة وجمصة ورأس البر وبلطيم، وتستعد جميع المحافظات، قبل انطلاق موسم الصيف، بعدة أشهر لمصيف 2021، بتجهيز الشواطئ والمصايف، ورفع مستوى الخدمات فى قطاعات الصحة والإسعاف والمستشفيات والمياه والكهرباء والتموين، لتوفير جميع الاحتياجات للمصطافين.

مصيف مرسى مطروح

وتعد مدينة مرسى مطروح من أفضل الأماكن للمصيف في مصر 2021، خلال العشر سنوات الأخيرة، ويقبل عليها أعداد غفيرة من المصطافين، تصل إلى ما بين 6 و7 ملايين سنوياً، وتشتهر بالعديد من الشواطئ، منها الغرام وعجيبة والأبيض وروميل وكيلوباترا.

مصايف الساحل الشمالي

وتأتى مصايف الساحل الشمالي في مقدمة المصايف التي تجتذب أعداداً كبيرةً من المصطافين، أغلبها من رجال الأعمال والمستثمرين والأثرياء، لما تتمتع به من خصوصية، من خلال المنتجعات والقرى والفنادق السياحية المنتشرة على طول الساحل الشمالي، من الإسكندرية وحتى مرسى مطروح، ولا توجد بها إلا شواطئ خاصة تابعة للفنادق والقرى السياحية، مثل شاطئ مارينا.

الإسكندرية الأكثر ازدحاماً في مصر

وتتميز الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، بأنها من أفضل الأماكن للمصيف في مصر 2021، والتى تشهد إقبالاً غير طبيعي خلال موسم الصيف، لقربها من جميع محافظات الدلتا، ويعشق غالبية المصريين على مر التاريخ، زيارة الإسكندرية، والاستمتاع بمصيفها وأجوائها الساحرة، وتشتهر بشواطىء العجمي وميامي والمنتزه وستانلي.

الغردقة والعين السخنة.. مصايف تجذب السياح

واستطاعت مصايف الغردقة والعين السخنة جذب شريحة كبيرة من المصطافين، خاصةً من السياح الأجانب، الذين يعشقون الغردقة والسخنة، وتشهد شواطئها مصطافين من المصريين والعرب والأجانب، ويوجد بها شاطىئ الغردقة العام، والشواطئ الخاصة التابعة للمنتجعات السياحية.

جمصة وبلطيم ورأس البر.. مصايف عشقها المصريون

وتعد مصايف جمصة وبلطيم ورأس البر من أفضل الأماكن للمصيف في مصر 2021، من المصايف القديمة الشعبية التي عشقها المصريون، وارتبطوا بها، لقربها من القاهرة ومحافظات الدلتا، وتشهد رحلات اليوم الواحد من مختلف المدن والمحافظات القريبة، وبها شواطئ رأس البر العام، وشاطئ جمصة.