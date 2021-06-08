عاجل.. وقف خطوط المحمول في حالة عدم تحديث البيانات
كتب:
محمد يوسف
04:21 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021
مجلس النواب
في إطار خدمة التليفون المحمول، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها.
وقال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمام اللجنة، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تلزم شركات المحمول بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط التي تعمل على أنظمة الشركات وقرر وقف كل الشرائح التي لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها، بالإضافة الى تنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخطوط الجديدة، ويأتي ذلك ضمن الأطر التنظيمية التي يصدرها الجهاز والتي من شأنها حوكمة سوق الاتصالات وتحديد إجراءات بيع شرائح التليفونالمحمول وتسجيل بيانات مستخدميها.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار دوره الرقابي على سوق الاتصالات يقوم بالتأكد منالتزام الشركات بالأطر التنظيمية وشن حملات تفتيشلضبط المخالفات وفرض الجزاءات ذات الصلة.كما أكد على اهتمام مجلس إدارة الجهاز بهذا الموضوع حيث يتم وبشكل دوري عرض موقف قواعد البيانات للمستخدمين بالشركات على مجلس إدارة الجهاز. وقال : إنه فى إطار اهتمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدعم وتمكين ذوي الهمم فقد الزم الجهاز شركات المحمول بتطبيق الكود الهندسي الخاص بذوي الإعاقة في فروع شركات المحمول وبالتالي سيكون هناك تسهيل في دخول ذوي الإعاقة الى الافرع بالإضافة الى تسهيل انهاء معاملاتهم موضحا الجهود والمبادرات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال دعم وتمكين ذوي الهمم.
طلبات إحاطة بشأن جودة خدمات المحمول
وفى مجال متابعة اللجنة لموضوعات جودة خدمات المحمول فقد ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحوفي، بشأن سوء خدمة إحدى شبكات المحمول بمدينة دمنهور، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب، بشأن انقطاع الشبكة بقرية ميت الخولي عبد الله منذ سنوات.
من جانبه قال الدكتور حسام عبد المولي رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهود الجهاز في مجال العمل على تحسين جودة خدمات المحمول موضحا ان الجهاز يقوم باجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة الخدمات في مختلف انحاء الجمهورية وكذا على الطرق ويتم تحليل هذه النتائج من خلال أحدث الأجهزة العالمية للوقوف على جودة الخدمات ويتم مناقشة النتائج مع شركات المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات.كما اكد على ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتوفير ترددات جديدة للشركات، كما قام الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرع انهاء الإجراءات الخاصة بإقامة محطات المحمول وهذه الإجراءات سوف تساعد كثيرا في تحسين جودة الخدمات.