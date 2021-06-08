عاجل.. وقف خطوط المحمول في حالة عدم تحديث البيانات

في إطار خدمة التليفون المحمول، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها.

وقال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمام اللجنة، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تلزم شركات المحمول بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط التي تعمل على أنظمة الشركات وقرر وقف كل الشرائح التي لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها، بالإضافة الى تنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخطوط الجديدة، ويأتي ذلك ضمن الأطر التنظيمية التي يصدرها الجهاز والتي من شأنها حوكمة سوق الاتصالات وتحديد إجراءات بيع شرائح التليفونالمحمول وتسجيل بيانات مستخدميها.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار دوره الرقابي على سوق الاتصالات يقوم بالتأكد منالتزام الشركات بالأطر التنظيمية وشن حملات تفتيشلضبط المخالفات وفرض الجزاءات ذات الصلة.كما أكد على اهتمام مجلس إدارة الجهاز بهذا الموضوع حيث يتم وبشكل دوري عرض موقف قواعد البيانات للمستخدمين بالشركات على مجلس إدارة الجهاز. وقال : إنه فى إطار اهتمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدعم وتمكين ذوي الهمم فقد الزم الجهاز شركات المحمول بتطبيق الكود الهندسي الخاص بذوي الإعاقة في فروع شركات المحمول وبالتالي سيكون هناك تسهيل في دخول ذوي الإعاقة الى الافرع بالإضافة الى تسهيل انهاء معاملاتهم موضحا الجهود والمبادرات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال دعم وتمكين ذوي الهمم.

طلبات إحاطة بشأن جودة خدمات المحمول

وفى مجال متابعة اللجنة لموضوعات جودة خدمات المحمول فقد ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحوفي، بشأن سوء خدمة إحدى شبكات المحمول بمدينة دمنهور، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب، بشأن انقطاع الشبكة بقرية ميت الخولي عبد الله منذ سنوات.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد المولي رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهود الجهاز في مجال العمل على تحسين جودة خدمات المحمول موضحا ان الجهاز يقوم باجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة الخدمات في مختلف انحاء الجمهورية وكذا على الطرق ويتم تحليل هذه النتائج من خلال أحدث الأجهزة العالمية للوقوف على جودة الخدمات ويتم مناقشة النتائج مع شركات المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات.كما اكد على ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتوفير ترددات جديدة للشركات، كما قام الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرع انهاء الإجراءات الخاصة بإقامة محطات المحمول وهذه الإجراءات سوف تساعد كثيرا في تحسين جودة الخدمات.