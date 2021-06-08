غادة عبد الرازق تكشف لـ«الوطن» تفاصيل عودتها للمسرح مجددا

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن مفاجأة وهي عودتها للمسرح مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات. وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «فعلا بحضر للعودة للمسرح مرة تانية خلال الفترة الجاية بس مش مسرح مسرح زي الناس ماهي متخيلة اللي هو بنفضل نعرض لسنوات.. لا».

وفى هذا الأمر، أوضحت الفنانة غادة عبد الرازق قائلة: «هعمل مسرح يتعرض لمدة 10 أيام ولو ربنا كتبلنا النجاح هنعرض يومين في الأسبوع لفترة محددة».

وأضافت الفنانة غادة عبد الرازق، أن عرض مسرحية يوميا لمدة سنوات طويلة مثلما كان يحدث من قبل لا يتحمله أحد خلال هذه الأيام.

وتابعت الفنانة غادة عبد الرازق: «سعيدة جدا إني هارجع للمسرح مرة تانية بعد سنوات طويلة من الغياب لأن المسرح هو حالة خاصة وأي فنان بيكون في منتهى سعادته وهو واقف على خشبة المسرح وبيتواصل مع الجمهور بشكل مباشر».

مسلسل لحم غزال

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لحم غزال» الذي شاركت فى بطولته بجانب عمرو عبد الجليل ووفاء عامر ومي سليم وحمدي الميرغني وشريف سلامة ومحمد شاهين وأشرف عبد الغفور، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد أسامة.

فيلم حفلة 9

أما على صعيد السينما فتستعد الفنانة غادة عبد الرازق لاستكمال تصوير باقي مشاهد فيلمها السينمائي الجديد «حفلة 9»، الذي تشارك في بطولته بجانب طارق لطفي ونهال عنبر وأحمد وفيق وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم.