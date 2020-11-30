غادة عبد الرازق تنافس في ماراثون رمضان 2021 بـ"لحم غزال"

تحضر الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "لحم غزال"، من إخراج محمد أسامة.

وتعقد "غادة" جلسات عمل متواصلة مع كاتب العمل والمخرج، استعدادًا لبدء التصوير الأيام المقبلة، بعدما استقرت على اسم العمل التى ستخوض به السباق الرمضاني هذا العام وهو "لحم غزال"، من إنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني، وسيعرض على مجموعة قنوات "إم بي سي".

وأعربت غادة عبدالرازق، عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "إم بي سي مصر"، وخوض السباق الرمضاني العام المقبل، عبر شاشتها.

وأكدت "غادة" في تصريحات صحفية، أن "التجربة جديدة وعلى شاشة محترمة، ومنصة كبيرة، سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل.. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل (سلطانة المعز)".

يذكر أن مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

وسبق ونفت غادة عبد الرازق، الأخبار التي انتشرت منذ زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، حول أن عدد زيجاتها تخطى 15 زيجة، وقالت في تصريحات تليفزيونية لقناة "العربية"، إن "هذا كلام غير صحيح بالمرة ولا أعرف من حاول الترويج له، فأنا تزوجت 10 مرات فقط، بما فيها زيجتي الأخيرة من هيثم".

وأصبحت "غادة" مُقلة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها نعت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "أم الجدعنة والطيبة".