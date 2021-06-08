نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقليوبية.. تعرف على الميعاد

عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القليوبية، أمس الاثنين، تزايدت عمليات بحث المواطنين والطلاب وأولياء الأمور حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث يترقب الجميع إعلان النتيجة في أقرب وقت عقب انتهاء موسم الامتحانات من أجل معرفة نتائج أبنائهم وتنسيق الالتحاق بالمرحلة الثانوية بمختلف أنواعها عام وفني ودبلومات مختلفة ومتخصص.

«الوطن» تستعرض موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعادية بالقليوبية 2021 في إطار خدماتها لقرائها الأعزاء على مدار الساعة.

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يعلن موعد نتيجة الإعدادية 2021

وأعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة، والذين أدوا الامتحانات في الفترة من الأول من يونيو الجاري وحتى السابع من نفس الشهر خلال 10 أيام من الآن، حيث انطلقت أعمال تصحيح الامتحانات والكنترول المركزي لرصد الدرجات، فور الانتهاء من الامتحانات لإنهاء أعمال النتيجة بسرعة، والبدء في إعلانها.

جدول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وكيفية الحصول عليها

وقال وكيل وزارة التعليم إنه من المقرر فور انتهاء أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية من رصد درجات الطلاب في المواد المختلفة وإعداد النتيجة إلكترونياً، لاعتماده من المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، وعقب الاعتماد يتم بثها على موقع المديرية المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية، على أن تكون في المدارس في اليوم التالي لاعتماده من المحافظ وبثها على الإنترنت، وبعدها تبدأ أعمال إعلان تنسيق القبول بالثانوي العام.