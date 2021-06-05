«تعليم القليوبية» عن تسريب «هندسة» الإعدادية 2021: نموذج الإجابة مختلف

أعلنت مديرية التربية والتعلبم بالقليوبية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، ملابسات واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية 2021، مؤكدة تشكيل لجنة لبحث ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي حول صورة مسربة للامتحان صباح اليوم قبيل أداء الطلاب للمادة.

وأوضح البيان، أن اللجنة توصلت إلى أن النشر تم عقب وصول الامتحان للجان، وأن نموذج الإجابة المنشور غير مطابق للنموذج الفعلي، ويحمل إجابات لأسئلة غير موجودة بالامتحان الفعلي.

وأضاف البيان، أنه تقرر اختيار عينة عشوائية لتصحيح المادة، للتأكد من مدى مطابقة النموذج المنشور لإجابات الطلاب، وذلك لتحديد اللجان المسؤولة عن النشر، مشيرًا إلى إحالة الموضوع للشؤن القانونيه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كان ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد أعلن في وقت سابق، أن انتشار صورة مسربة لامتحان الشهادة الإعدادية 2021 في مادة الهندسة، والتي أداها الطلاب صباح اليوم، يشير إلى حالة غش جماعي وليس تسريبًا، لأن تسريب الامتحان لابد أن يكون من داخل مركز توزيع الأسئلة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حقيقة الواقعة، مشيرًا إلى تداول صورة للامتحان قبيل دخول الطلاب اللجان تم تسريبها وتصويرها داخل إحدى اللجان بعد تسلم مظروف أوراق الأسئلة، وجاري تحديد مصدر تسريب الصورة.

وأضاف «محمود»، في تصريحات صحفية، أنه تم إحالة الواقعة للشؤون القانونية، وإصدار تعليمات جديدة لضمان تأمين الامتحانات في اليومين الباقيين غدًا وبعد غد، حيث جرى تشكيل لجنة لفحص الواقعة، وتحديد مصدر التسريب، مع مطابقة الأسئلة المسربة مع نموذج الإجابة الذي تداول بعدها، والذي كان به العديد من الأخطاء.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه سيتم تصحيح عينة عشوائية من إجابات الطلاب، لكشف وجود غش جماعي من عدمه، أو الإجابة من نموذج الإجابة المسرب، والذي كان مكتوبًا بخط اليد وبه إجابات لاتمت للأسئلة المسربة بشيء.

وأوضح أن ورقة الأسئلة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة الثامنة والنصف صباحًان أي قبيل اللجنة التي تبدأ الساعة 9 صباحًا، ما يؤكد أنه جرى تسريبها من داخل لجنة امتحان وليس مركز توزيع، وهو ما يعد غشًا جماعيًا وليس تسريبًا للامتحان.

وأشار «محمود» إلى أنه أصدر تعليمات جديدة لإحكام الرقابة على الامتحانات اعتبارًا من غد، ومنها عدم تسليم رئيس مركز توزيع الأسئلة منفردًا، بل يتم تسليم الامتحانات غدًا من خلال لجنة ثلاثية بها عضو من المتابعة وعضو شؤون قانونية، بجانب عضو مركز توزيع الأسئلة، وذلك لمنع أي محاولات تسريب أو غش جماعي، كما سيتواجد أعضاء قانونيون في كل اللجان خلال فتح مظروف الأسئلة لمنع أي تلاعب أو تصوير للورقة.

ميدانيًا، أكد طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، إن امتحان الهندسة جاء سهلًا، وفي متناول كل المستويات، فيما ألمح البعص إلى وجود بعض الطلاب الذين استفادوا من تسريب الامتحان بعدما تم تداوله قبيل دخول اللجنة حيث نجح بعض الطلاب في الوصول له قبل بدء اللجان.