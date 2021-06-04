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حظك اليوم الجمعة 4-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 04 يونيو 2021
برج الجدي

برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية طموحة وواقعية، كما أنه يحرص على إنجاز مهام لعمله في الوقت المحدد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

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