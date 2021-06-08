40 خيمة إيواء تسع 200 فردا لمجابهة الأزمات والكوارث بمطروح (صور)

تفقد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، معسكر الإيواء العاجل المقام فى أرض جميعة الشبان المسلمين بمدينة مرسى مطروح، بعدد 40 خيمة إيواء، تسع 200 فرداً، وذلك ضمن برنامج مجابهة الأزمات والكوارث، الذي يجري تنفيذه بالتعاون بين محافظة مطروح وقوات الدفاع الشعبي، بحضور مديرى المديريات والإدارات المعنية، وبمشاركة شباب جمعية الهلال الأحمر المصرية.

واستمع محافظ مطروح، خلال تفقده لمخيمات الإيواء، إلى شرح حول كيفية إعداد تلك المخيمات، وتوفير جميع الخدمات الإنسانية العاجلة، من فرش وأثاث ومواد غذائية وإنارة وغيرها من ضروريات الإغاثة، مع تقديم أوجه الدعم النفسي، للتخفيف عن سكان الإيواء.

غرفة عزل لمصابي كورونا وسط مخيمات الإيواء بمطروح

ووجه محافظ مطروح بأهمية المراجعة المستمرة وتوفير جميع المهمات والمستلزمات اللازمة، مع الاستعداد الدائم لأى طارئ، كما تفقد غرفة العزل المعدة لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا، أو أي أمراض معدية، موجهاً الشكر إلى جميع الجهود المبذولة من الجهات التي ساهمت في إعداد وتنظيم تلك المخيمات بالشكل اللائق.

مشاركة الكشافة البحرية في معسكر الإيواء

وشاركت جمعية الكشافة البحرية بمطروح فى معسكر الإيواء، وإنشاء المعسكر من بداية وتجهيز الخيام، حسب الدكتور علي حلاوة، قائد فرق الأزمات والطوارىء بالكشافة البحرية، وتحت إشراف هاني خميس، المفوض العام للكشافة البحرية بمطروح، وتم رفع حالة الاستعداد بمعسكر الإيواء، ليكون جاهزاً لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة في أي وقت، وبالمواقع المختلفة بنطاق المحافظة.