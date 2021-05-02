قافلة الخير تواصل أعمالها بتوزيع وجبات على المرضى وسكان الإيواء

وجهت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، قافلة الخير لإيواء مساكن الشهابية والمنزه والوفد المرافق له إلى إيواء مساكن الشهابية والمنزه.

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هذا وقد وجهت المديرية قافلة الخير لمرضى المستشفى العام والتخصصي بدمياط، يأتي ذلك في إطار المشاركات الإنسانية والمجتمعية بالمساهمة في تخفيف الضغط على المرضى، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية على المرضى ودعمهم معنويا.

هذا وتقوم مديرية أوقاف دمياط منذ بداية شهر رمضان الفضيل بتوزيع وجبات غذائية على المرضى بالمستشفيات سواء كانوا مصابين بكورونا أو غيرهم من مرضى الغسيل الكلوي والسرطان، كما تقوم أيضا بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين بمساكن الإيواء والمنزة.

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وفي وقت سابق قرر وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، رفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان المبارك، حيث أصدر خلال اجتماع له مع رؤساء الأقسام 18 قرارا تمثلت في «ارتداء الكمامة - اصطحاب المصلى الشخصي - مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي - استمرار عدم فتح دورات المياه - استمرار عدم فتح الأضرحة - استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها - استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة - عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها - عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد».

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هذا بالإضافة للسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية، مراعاة الضوابط الاحترازية وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع، فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، وتعليق كل الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه، والتنبيه مشددًا على جميع العاملين بالمساجد بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.