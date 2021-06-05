إجراء قرعة علنية لتسكين الوحدات التجارية بسوق النيل الحضاري في رأس البر

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إجراء قرعة علنية لتسكين المنتفعين، ممن ينطبق عليهم الشروط بالوحدات التجارية بسوق النيل الحضاري، بشارع 33 بمدينة رأس البر، وإجراؤها من خلال اللجنة المُشكلة برئاسة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، بعضوية اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، محمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومدير الإدارة الهندسية.

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محافظ دمياط: تطويرسوق النيل الحضارى بـ 30 مليون

وأوضحت «عوض» أن سوق النيل الحضاري، يُعد من ضمن المشروعات المُنفذة مؤخرًا، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، مؤكدة أنه تم إنشاء سوق متكامل يضم وحدات تجارية ومقر إداري ودورات مياه، بالإضافة إلى إنشاء منظومة متكاملة للدفاع المدني بتكلفة إجمالية بلغت نحو 30 مليون جنيه، للقضاء على العشوائية بتلك المدينة السياحية، وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

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