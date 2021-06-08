مفاجآت في واقعة اتهام «نقاش» لـ محمد رمضان بالنصب عليه في مبلغ مالي

قال أسامة محمد، النقاش الذي اتهم الفنان محمد رمضان بالنصب عليه في تكلفة دهان فيلته بمارينا، إن هناك سوء تفاهم كبير حدث، مؤكدًا أن الفنان تواصل معاه مساء أمس، وأرسل له محاسبه الخاص في الساعة السابعة صباحًا، ومعه مبلغ 16 ألف جنيه، مستحقاته بالكامل.

صديق الفنان نصب على النقاش

وأكد أن صديق الفنان الذي كان مكلفا بمحاسبته على عمله، نصب عليه، واستولى على أموال الدهان، وأبلغ الفنان بأنه سلم له، وللعاملين مستحقاتهم بالكامل، وهو ما لم يحدث.

وأوضح أنه سيخرج لوسائل الإعلام، لرد اعتبار الفنان، وإعلان أن كان هناك سوء تفاهم كبير، قائلًا: «الفنان منامشي لحد ما رجع لي فلوس كاملة.. الله يبارك له».

فيديو أثار الجدل

وخرج النقاش في مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه الفنان، بأنه مديون له بمبلغ 16 ألف جنيه، تكلفة دهان فيلا له في مارينا 7، مؤكدًا أنه وبعض العاملين معه، لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.

نمبر وان

وتداول المقطع المصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد الموقع هاشتاج «نمبر وان أزمات» نسبة للقب الفنان نمبر وان.

وأعلن الفنان منذ أيام، أنه تلقى اتصالًا من أحد البنوك الخاصة يفيد بأنه تم التحفظ على امواله داخل البنك بقرار قضائي من المحكمة الاقتصادية ضده،في قضية تعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه بسبب الصورة الشهيرة التي نشرها الفنان داخل كابينة قيادة الطائرة ما تسببب في فصل الطيار من عمله نهائيًا وسحب رخصته إلى الأبد.

وأقام الطيار الراحل عدد من الدعاوى القضائية يطالب فيها الفنان بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته بسبب نشره لهذه الصورة، لكن الفنان رفض تعويض الطيار حتى توفى بعد صراع قصير مع المرض متأثرا بعد أيام من صدور حكم قضائي لصالحه.