من يحمي ماكرون؟.. كل ما تريد معرفته عن حرس الرئيس الفرنسي «فيديو»

اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم، شابين على خلفية صفع أحدهما بقوة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال جولة في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا.

وأعلن المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث أن السلطات أوقفت رجلين يبلغان من العمر 28 عاما، أحدهما الرجل الذي وثقت الكاميرات لحظة صفعه الرئيس الفرنسي أمام حشد من الناس.

وأظهر شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل ماكرون ومعه حراسه وهم يركضون صوب حشد من الجمهور، وحيا ماكرون الحاضرين الذين لم يفصله عنهم سوى حاجز حديدي قصير لا يزيد على متر، وعندما اقترب الرئيس ماكرون من الحشد أمسك شاب ساعده الأيمن وصرخ «تسقط الماكرونية»، ثم وجه صفعة قوية على خده الأيسر.

وتدخل حراس ماكرون على الفور، حيث ألقوا القبض على الشاب وآخر كان معه وسارع حراس آخرون إلى نقل الرئيس إلى مكان آمن، ولكن من هم الأشخاص الذين يتولون مسؤولية حراسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟

قوة خاصة تصل إلى 70 حارسا مدربا

بعد انتخاب إيمانويل ماكرون لرئاسة الجمهورية وصلت قوة المجموعة الأمنية لرئاسة الجمهورية «GSPR» إلى 70 وكيلا، وبعد مرور عام، أفادت اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ أن ألكسندر بينالا ، عضو حكومة الرئيس، «اضطلع بدور نشط في تنظيم وإدارة أمن رئاسة الجمهورية دون أن يقف التسلسل الهرمي في طريقه»، بحسب موقع «ليجيفرانس» الحكومي.

تم إنشاء منصب مدير الأمن لرئاسة الجمهورية في مايو 2019، وهو يشرف على GSPR والقيادة العسكرية لقصر الإليزيه لتخفيف الصعوبات التنظيمية التي أثارها ديوان المحاسبة، على عكس ما كان متصوراً ، لم يكن هناك اندماج أو استقلالية لهذه الخدمات عن وزارة الداخلية.

تضمن المجموعة الأمنية لرئاسة الجمهورية «GSPR» الحماية الشخصية والفورية لرئيس الجمهورية الفرنسية وتنفذ التدابير اللازمة للأمن، ولا سيما التنظيم المادي وسلامة رحلاته.

من كان يحمي الرئيس الفرنسي قبل عام 1943؟

تاريخيا، قبل إنشاء جهاز الأمن المصمم خصيصًا لحماية رئيس الجمهورية ، تم إنشاء GSP «مجموعة الحماية الخاصة» في عام 1943 وتم تكليفه بأمن بيير لافال، قبل هذا التاريخ وبعده تُعهد بحماية الرئيس إلى خدمة حماية الشخصيات البارزة.

عندما كان شارل ديجول في السلطة عاش الحراس الشخصيون من خدمة العمل المدني جنبا إلى جنب مع الخدمات الرسمية.

في عام 1971، أعيدت تسمية الخدمة الخاصة بالسفر الرسمي وأمن الشخصيات البارزة باسم «الخدمة المركزية للسفر في مهام رسمية» وهو مسؤول عن أمن رئيس الجمهورية وحماية الشخصيات الفرنسية والأجنبية رفيعة المستوى وتنظيم الرحلات الرسمية.

تم إنشاء مجموعة الأمن التابعة لرئاسة الجمهورية «GSPR» في عام 1983 وأنشأها قائد سرب 4 من الدرك كريستيان بروتو، وقد تم وضع عيوب في جهاز الأمن لرئيس الجمهورية فرانسوا ميتران.

أصبحت الوحدة، المكونة بشكل أساسي من الحراس من GSIGN السابقة عند إنشائها ، مختلطة تمامًا منذ عام 1995، حيث كانت المجموعة تضم 26 عضوًا من الدرك الوطني و26 من أفراد الشرطة الوطنية، وانضمت أول امرأة إلى GSPR في عام 1998.

بعد محاولة ماكسيم برونري الهجوم على شخص الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في 14 يوليو 2002، ارتفع العدد إلى 60 موظفا وجنديا (30 من رجال الدرك و30 ضابط شرطة، بينهم 4 سيدات)، ثم تتم إدارة نظام GSPR أيضًا تحت رعاية التكافؤ، من خلال التناوب كل عامين بين مقدم من الدرك الوطني ومفوض من الشرطة الوطنية.