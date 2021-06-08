أزهري: «أوعى تفتكر إن ربنا هيخذلك وقت ضيق»

قال الشيخ رمضان عبد المعز، العالم بالأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، إنه يجب أن يكون يقين الشخص بالله قويًا وسط الشدائد والمحن، لافتًا إلى أن بعض الناس تعتقد أن الله تخلى عنهم رغم قيامهم الليل والصلاة في مواعيدها وتقديم الصدقات وكثرة صلاة على النبي، متابعًا: «أوعى تفتكر إن ربنا هيخذلك».

الإخلاص سر بين الله والعبد

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الثلاثاء، أن الشخص يجب أن يخلص طاعته لله، فالإخلاص سر بين الله والعبد، مطالبا بضرورة إرادة الخير للناس جميعا فالنبي محمد قال «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

وأوضح العالم بالأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، أن الحاجب الخاص بمعاوية بن أبي سفين دخل عليه وقال إن أخاك بالباب، فسأل معاوية أي أخي منهم فقال له لا يعرف، فنهره معاوية لأنه يعمل معه منذ سنوات عديدة ولا يعرف أخ الحاكم، فرد عليه إنه يرى هذا الرجل لأول مرة ويقول إنه أخوك، فطلب من الحاجب أن يدخله عليه، فقال له معاوية إنه لأول مرة يرى هذا الرجل، فقاطعهما الرجل قائلا: «أنا أخوك من بني آدم» فقال معاوية إنه سيحاول إيصال هذا الرحم المقطوع.

أي شخص مكروب عليه قراءة قصص الأنبياء

وألمح العالم بالأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، أن الإنسان عندما يدخل قلبه اليقين يعرف أن كل شيء بقدر الله، ولا يخاف من أي شيء، لأن الله قال في سورة التغابن في الأية 11 «وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ»، مثل النبي الذي كان أقوى من الجبل رغم أن الدنيا تتكالب عليه في بداية الدعوة، لافتًا إلى أن أي شخص مكروب عليه قراءة قصص الأنبياء التي ساند فيها عباده من أجل نصرهم، خاصة وأن الله قال في كتابه العزيز في سورة الصافات «وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ».