أسعار المصيف في الغردقة 2021.. الليلة تبدأ بـ50 جنيها

تتنوع أسعار المصيف في الغردقة 2021 ما بين الباحثين عن الشاليهات، وعشاق الإقامة فى الفنادق، وتتيح الأسعار الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للذهاب إلى المصيف فى البحر الأحمر، وقضاء أجمل الأوقات فى مدينة الغردقة، وتجذب الغردقة السياح الأجانب قبل المصريين، والذين يتوافدون إليها من مختلف دول العالم خاصة من روسيا وأوكرانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، كما يحرص المصريون على السفر إلى الغردقة، ومنهم شباب الجامعات وأعضاء الأندية والأسر، لقضاء المصيف بها، في ظل قربها من القاهرة، وجمال المدينة وتوافر جميع الإمكانات بها.

أماكن تجذب الشباب في مصيف الغردقة

وتناسب أسعار المصيف فى الغردقة 2021 جميع الفئات، ويحرص البعض على التوجه إلى الأماكن بها للإقامة، بعيدا عن الفنادق والشاليهات، والإستمتاع بالشواطئ الجميلة، والتى تمتد إلى أكثر من 40 كيلو مترا، ومن أهم هذه الأماكن، بيت الشباب الدولي والمدينة الشبابية بالغردقة.

أسعار المصيف في الغردقة 2021 بالفنادق والشاليهات والشقق

ومع وجود ما يزيد على 150 فندقاً ومنتجعاً سياحياً بين ثلاث وأربع وخمس نجوم، حيث توجد جميع أسعار المصيف فى الغردقة 2021، بالإضافة إلى العشرات من الشاليهات للإيجار ومئات الشقق الفندقية والشقق المفروشة، بأقل الأسعار، وتستعرض «الوطن» أسعار المصيف في الغردقة 2021، حسب محمود على مدير مكتب رحلات ومسوق عقارى بالمصايف، والأسعار كالتالي:

- أسعار مصيف الغردقة فى بيت الشباب الدولي من خلال غرف سكنية على الشاطئ مباشرة شمال مدينة الغردقة بسعر 50 جنيه للفرد، شاملة تكلفة سرير داخل غرفة بها خمسة أشخاص وإفطار ورسوم الشاطئ مجانية.

- سعر سكن الفرد في غرفة ثلاثية ببيت الشباب الدولي بها حمام خاص 85 جنيها للفرد تشمل الإفطار واستخدام الشاطئ مجانا.

- نادي الرياضات البحرية التابع لوزارة الشباب والرياضة داخل فندق سياحي وشاليهات وحمام سباحة أوليمبي وشاطئ ومارينا المراكب السياحية الغرفة بـ 400 جنيه لفردين بالفطار واستخدام الشاطئ ويقع على الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة.

- بيت الشباب الدولي التابع لوزارة الشباب والرياضة َويقتصر على الرحلات الجماعية والتواصل عبر خطاب من إحدى المصالح الحكومية والخاصة والقطاع العام أو الوزارات والهيئات الحكومية، والأسعار تحدد حسب العدد.

- أسعار المصيف فى الغردقة 2021، بالنسبة للشاليهات تحوي الغردقة عددا من الشاليهات ويتراوح إيجار الشاليه بين 400 جنيه حتى 700 جنيه في الليلة الواحدة، مجهز ويرى البحر.

- أسعار المصيف فى الغردقة 2021، ترتفع فى الفنادق من ثلاثة نجوم وأربعة وخمسة نجوم ويبدأ سعر الغرفة الدبل «2 فرد» في الليلة الواحدة للفنادق الثلاثة نجوم من 800 جنيه، والفنادق الأربعة نجوم 1200 جنيه، والخمسة نجوم 1800 جنيه إقامة وإعاشةطبقا لمستوى الخدمات وإمكانيات الفندق من غرف وحمامات السباحة وشواطئ وألعاب مائية ومستوى المطاعم بها.