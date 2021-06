قبل صفع ماكرون.. رؤساء دول تعرضوا للإهانة من المواطنين «فيديو»

بات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أحدث رئيس دولة يتعرض للإهانة والضرب أمام الملأ، ليعيد إلى الأذهان مواقف مشابهة تعرض لها قادة دول وسياسيون، ففي خلال تحيته لجماهير اجتمعت للقائه في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا، تعرض الرئيس الفرنسي لصفعة قوية على وجهه من قبل أحد الشبان.

ونشرت قناة «بي إف إم» التلفزيونية، مقطعا مصورا جرى تداوله على «تويتر»، ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة، وهو يهتف «تسقط الماكرونية»، ثم يوجه إلى ماكرون صفعة قوية على الوجه.

