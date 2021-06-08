الإسكندرية تعلن عن طرح عمليات حق استغلال عدد من المواقع

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن طرح عمليات حق استغلال لعدد من المواقع في مختلف المناطق بالمحافظة، في مزايدات علنية عامة، لتحقيق عائدات من استغلال تلك المناطق، على النحو الآتي:

جلسة يوم الأربعاء 16/ 6 /2021

1- استغلال الألعاب المائية بشاطئ المندرة العام بحي المنتزة ثاني، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.

2- استغلال الألعاب المائية بشاطئ الهانوفيل بحي العجمي، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.

جلسة يوم الخميس 24 / 6 /2021

3- استغلال بعض المساحات الإعلانية داخل استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، بقيمة تأمين مؤقت 75 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.

الشروط العامة:

- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة التعاقدات بالدور الثالث بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية.

- يُسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- يُسدد نسبة التأمين لكل عملية على حدة، طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات المطروح علي أساسها العمليات.

- آخر موعد لتقديم العطاءات حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.

- تتم الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.