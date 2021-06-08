شريف دسوقي باكيا في أول ظهور له بعد بتر قدمه: «رجلي سبقتني للجنة»

حرص الفنان شريف دسوقي، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالته الصحية، بعد عملية بتر قدمه، مؤكدًا أنّ حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، ولا يزال يخضع لجلسات التأهيل النفسي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال شريف دسوقي، خلال حواره مع الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، وفي أول ظهور له من داخل المستشفى، «أنا بخير الحمد لله كويس.. أدامي فترة قريبة لحد ما أخرج من المستشفى.. ويلا بينا نشتغل ونرجع زي الأول».

ووصف الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وبتر قدمه بـ«الابتلاء»، موضحًا: «لازم أشكر ربنا على كده.. لأن اللي بيحبه ربه يبتليه.. وأنا راضي بالابتلاء ده ومفيش أحسن من كده.. ربنا مهما شكرته مفيش أحن منه»، لافتًا إلى مقولة أحد المُقربين له: «واحد قالي بعد عملت عملية البتر: الحتة دي سبقتك للجنة».

ودخل شريف دسوقي، في نوبة بكاء، خلال الحوار، على إثر الاتهامات التي وُجهت له مؤخرًا من قِبل البعض، بمُمارسته استعطاف الجمهور، بعد عملية بتر قدمه، قائلًا: «أفوض أمري إلى الله».

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، قد حرصت على تقديم الدعم والمساندة للفنان شريف دسوقي، لا سيما بعد المحنة الصحية التي أصيب بها مؤخرًا، وصلت إلى بتر قدمه، قائلة: «أنا حاسة إنه هيرجع أحسن من الأول كمان».

وكتبت كاملة أبو ذكري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أعوذ بالله، العين كانت أقوى من قدراته.. دفع حتة من جسمه الطيب بسبب سبعبع.. هتقوم يا شريف أحسن من الأول بإذن الله».

واشتهر شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والذي عُرض في دراما رمضان قبل الماضي، كما يُعرض له حالياً فيلم «ماما حامل» الذي يشارك في بطولته إلي جانب ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الأتربي ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.